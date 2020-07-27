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Бурятская борица с тренером показали силу, помогая незнакомцу

Бурятская борица с тренером показали силу, помогая незнакомцу
Общество,  Фото:страница Ирины Ологоновой
Ирина Ологонова и Андрей Бузин больше километра толкали машину

Бурятская борица, трёхкратная вице-чемпионка мира по борьбе Ирина Ологонова рассказала о том, как пришла на помощь пожилому водителю «Жигулей».

- Дедушка на «Жигулях» застрял в песке на берегу, естественно, мы с тренером (Андреем Бузиным) не остались в стороне, толкали его, наверно, больше км. Этим дедушка внес корректировку в нашу обыденную качку, и все довольные, - поделилась Ирина.

По её словам, пожилой водитель от всей души поблагодарил за помощь.

- Он так расстроился, когда оторвал нам трос (другая машина тащила его), хотел ехать покупать новый, мы же, конечно, отказали, - рассказала Ирина Ологонова.

В тот день она также пробежала кросс, уложившись в положенное время и провела тренировку на ковре. Ирина готовится к чемпионату России, который состоится в Казани, но пока неизвестно, в какие точно сроки. Чемпионат планировался в середине июля, но его отложили.

Ирина Ологонова трижды выигрывала чемпионаты России по борьбе, в последний раз в 2015 году. Имеет три медали чемпионатов Европы: бронзу 2014 года, золото 2016-го и серебро-2018.

Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира – в 2014, 2015 и 2016 годах.


спорт вольная борьба
 
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