Ирина Ологонова и Андрей Бузин больше километра толкали машину
Бурятская борица, трёхкратная вице-чемпионка мира по борьбе Ирина Ологонова рассказала о том, как пришла на помощь пожилому водителю «Жигулей».
- Дедушка на «Жигулях» застрял в песке на берегу, естественно, мы с тренером (Андреем Бузиным) не остались в стороне, толкали его, наверно, больше км. Этим дедушка внес корректировку в нашу обыденную качку, и все довольные, - поделилась Ирина.
По её словам, пожилой водитель от всей души поблагодарил за помощь.
- Он так расстроился, когда оторвал нам трос (другая машина тащила его), хотел ехать покупать новый, мы же, конечно, отказали, - рассказала Ирина Ологонова.
В тот день она также пробежала кросс, уложившись в положенное время и провела тренировку на ковре. Ирина готовится к чемпионату России, который состоится в Казани, но пока неизвестно, в какие точно сроки. Чемпионат планировался в середине июля, но его отложили.
Ирина Ологонова трижды выигрывала чемпионаты России по борьбе, в последний раз в 2015 году. Имеет три медали чемпионатов Европы: бронзу 2014 года, золото 2016-го и серебро-2018.
Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира – в 2014, 2015 и 2016 годах.
Бурятская борица с тренером показали силу, помогая незнакомцу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ирина Ологонова и Андрей Бузин больше километра толкали машину
Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов перекусил со Стивеном Сигалом
Осталось покрасить ещё 132 светофора
Абитуриенты сдадут два экзамена
Савватий назвал это «почётом и большой ответственностью»
Волонтёрам даже не хватило мусорных мешков, чтобы полностью убрать свалку
Малышка всю жизнь ходила на тыльной стороне стопы
Пострадавшему пришлось пройти длительный курс реабилитации
Мужчины неоднократно были судимы за вождение в нетрезвом виде
В отношении нарушителя составлен протокол
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
В конкурсе участвовали представители разных регионов России и КНР
Всемирно известный актёр насладился отдыхом в Бурятии и на Байкале
Также участники акции приняли участие в занимательных играх
У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу