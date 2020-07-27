Стивен Сигал порывался бросить Солбона Лыгденова в стиле айкидо

- По сценарию Сигал должен был сыграть российского археолога, который занимается исследованиями исторических персонажей. В ходе научных работ, ученому во снах, периодически приходят образы исторических персонажей и это позволяет ему расширить свои исследования до духовных поисков, которые могли бы объяснить многие загадки эпох... Одним словом встреча прошла замечательно! Стивен Сигал, после просмотра моих боевых картинок, порывался меня пару раз бросить в стиле айкидо, но я так же, в стиле словесного айкидо, быстро отмазался, - рассказал Солбон Лыгденов.









иллюстрации со страницы Солбона Лыгденова





