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Стивен Сигал порывался бросить Солбона Лыгденова в стиле айкидо

Стивен Сигал порывался бросить Солбона Лыгденова в стиле айкидо
Общество, 
Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов перекусил со Стивеном Сигалом

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов встретился со звездой Голливуда Стивеном Сигалом, который на прошлой неделе отдыхал в Бурятии. Сигал получил необычный подарок и даже порывался продемонстрировать броски в стиле айкидо на Лыгденове.

Встречу помогла организовать модель Мария Шантанова, уроженка Бурятии, живущая в США.

- Было очень приятно, как коллеге по цеху, получить приглашение на перекус от Стивена Сигала. Неожиданно было, признаюсь (спасибо Маше Шантановой). У нас с ним общий знакомый в Голливуде, режиссер и продюсер Джордж Шамшу. Так вот, Джордж, узнав, что Стивен на Байкале, срочно позвонил ему, чтобы мы встретились, - поделился в соцсетях Солбон Лыгденов.

Оказывается, с Сигалом бурятский режиссёр должен был поработать ещё 10 лет назад, во время одного калмыцкого проекта, который так и не был воплощён в жизнь. Концепты, которые Солбон Лыгденов сделал только для Сигала, остались. Их режиссёр и подарил на встрече. «Он был рад», - поделился Лыгденов.

- По сценарию Сигал должен был сыграть российского археолога, который занимается исследованиями исторических персонажей. В ходе научных работ, ученому во снах, периодически приходят образы исторических персонажей и это позволяет ему расширить свои исследования до духовных поисков, которые могли бы объяснить многие загадки эпох... Одним словом встреча прошла замечательно! Стивен Сигал, после просмотра моих боевых картинок, порывался меня пару раз бросить в стиле айкидо, но я так же, в стиле словесного айкидо, быстро отмазался, - рассказал Солбон Лыгденов.


иллюстрации со страницы Солбона Лыгденова


Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал прилетел на частном самолёте в Улан-Удэ в понедельник, 20 июля, в аэропорту ему устроили торжественный приём.

На следующий день он побывал в Иволгинском дацане, где ему показали бурятскую борьбу и разбивание хребтовой кости. В дацане уверены, что смогли удивить гостя.

Также он побывал в Заиграевском районе, ездил на Байкал. Всё это время его окружали толпы людей, беспрерывно снимающие на телефон. В воскресенье на пресс-конференции, подводя итоги поездки, Сигал заявил, что обязательно расскажет о Бурятии всем своим друзьям. Впрочем, даже на странице в Instagram он до сих пор не сделал ни одного поста.


Стивен Сигал
 
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