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В Улан-Удэ светофоры чистят и красят в определённое время

В Улан-Удэ светофоры чистят и красят в определённое время
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Осталось покрасить ещё 132 светофора

В Улан-Удэ чистят и красят стойки светофоров. Всего по городу покрашено 180 стоек из 312. Сначала сотрудники МУ «Горсвет» очищают стойки светофоров от рекламных листовок, старой краски и следов ржавчины. Затем красят, чтобы восстановить антикоррозионное покрытие и улучшить внешний вид светофора.

- Работы по покраске светофоров проводятся в специально выделенное для этого время и не мешают автомобильному движению. Также два раза в году МБУ «Горсвет» проводит очистку линз 953 светофоров, - сообщили в пресс-служба мэрии.

Кроме того, сотрудники заменили аварийную опору по ул. Терешковой, сигнал о которой поступил городским службам из социальных сетей. Также специалисты восстанавливает сбитые опоры после ДТП, виновники которых оплачивают стоимость причинённого ущерба.

Оставить заявку о замене перегоревших светильников, сообщить о провисших кабелях, неисправных светофорах, и других аварийных ситуациях, связанных с уличным освещением, можно по телефону диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-26-44.
светофоры
 
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