Осталось покрасить ещё 132 светофора
В Улан-Удэ чистят и красят стойки светофоров. Всего по городу покрашено 180 стоек из 312. Сначала сотрудники МУ «Горсвет» очищают стойки светофоров от рекламных листовок, старой краски и следов ржавчины. Затем красят, чтобы восстановить антикоррозионное покрытие и улучшить внешний вид светофора.
- Работы по покраске светофоров проводятся в специально выделенное для этого время и не мешают автомобильному движению. Также два раза в году МБУ «Горсвет» проводит очистку линз 953 светофоров, - сообщили в пресс-служба мэрии.
Кроме того, сотрудники заменили аварийную опору по ул. Терешковой, сигнал о которой поступил городским службам из социальных сетей. Также специалисты восстанавливает сбитые опоры после ДТП, виновники которых оплачивают стоимость причинённого ущерба.
Оставить заявку о замене перегоревших светильников, сообщить о провисших кабелях, неисправных светофорах, и других аварийных ситуациях, связанных с уличным освещением, можно по телефону диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-26-44.
В Улан-Удэ светофоры чистят и красят в определённое время
Общество, Фото:
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