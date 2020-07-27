Забайкалье ждёт финальный этап снятия ограничений из-за коронавируса

Общество, Фото: пресс служба правительства Забайкальского края

Будут открыты гостиницы, образовательные учреждения, аттракционы и общепит



Забайкальский край готовится к переходу на третий, заключительный, этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявила главный санитарный врач края Светлана Лапа.



- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе. Возможно возобновление работы общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров, – рассказала Светлана Лапа.



Она отметила, что деятельность должна быть возобновлена по всем методическим рекомендациям. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, рекомендуется на две недели сохранить масочный режим в транспорте и общественных местах, социальное дистанцирование, ограничить проведение массовых мероприятий, режим изоляции граждан с высоким риском тяжёлого течения заболевания.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что если ситуация будет позволять, необходимо уделить усиленное внимание организации досуга забайкальцев.



- Если будет принято решение о снятии ограничений, надо успеть тёплое время года насытить культурными, спортивными событиями. Нужно проводить больше праздников, спортивных мероприятий, постараться насытить жизнь забайкальцев интересными событиями, – пояснил он.



По словам Светланы Лапы, динамика заболеваемости в Забайкалье имеет устойчивое снижение, динамично шло снижение числа заболевших, но сохраняются риски в части проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

