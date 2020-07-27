В этот день был проведён первый официальный матч в Верхнеудинске
Дата 31 июля 1915 года ознаменовала начало истории футбола в Бурятии. В этот день прошёл первый официальный футбольный матч на территории республики. С разрешения городских властей на Базарной площади в районе Гостиных рядов будущего Улан-Удэ состоялся футбольный матч между командами «Спартак» и «Гладиатор».
Лучшие футболистами Верхнеудинска в то время были игроки Зимонич, Жирнов и Игумнов. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
Напомним, столетнюю годовщину футбола в Бурятии республика отметила в декабре 2015 года. В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли турнир по мини-футболу среди детей, тематические игры и конкурсы, трансляция уникальных видеозаписей старых матчей и презентация фильма о футболе в Бурятии. Кульминацией празднования стал «Матч века», в котором встретились футбольные клубы «Селенга» и «Лара».
31 июля Бурятия отметит 105-летие футбола в республике
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