В Бурятии вылечили девочку с вывернутой ногой

- Лечение продолжалось консервативно в течение четырёх месяцев. Без операции. Этапными гипсовыми повязками, которые меняются 1 раз в 10 дней. Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, приходилось прерывать лечение на продолжительное время, ввиду ограничительных мер, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.







Врачи детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ без операции вылечили двухлетнюю девочку с врождённой косолапостью.Девочка и её мама живут в районе. В детскую больницу в Улан-Удэ они приехали из-за деформации правой стопы. Двухлетний ребёнок ходил на тыльной поверхности стопы, вместо подошвенной. Девочка хромала и не могла надеть обувь на правую ногу.К лечению врачи приступили сразу, поскольку костно-мышечно-связочный аппарат стопы теряет эластичность, появляются вторичные изменения, нервы, сосуды, суставы формируются с учётом деформации, адаптируясь к нему.На заключительном этапе лечения, через «прокол» был выполнен «надрез» ахиллова сухожилия. Через четыре недели, 24 июля, сняли гипс. «Правая стопа стала похожа на обычную человеческую стопу, и, наконец-то, девочка, в первые в жизни, надела нормальную обувь!!! Девочка довольна, мама ещё больше...» - поделились в больнице.Специалисты рекомендуют обращаться вовремя и не затягивать с лечение подобных патологий.