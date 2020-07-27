В Бурятии вылечили девочку с вывернутой ногой

Врачи детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ без операции вылечили двухлетнюю девочку с врождённой косолапостью.
Девочка и её мама живут в районе. В детскую больницу в Улан-Удэ они приехали из-за деформации правой стопы. Двухлетний ребёнок ходил на тыльной поверхности стопы, вместо подошвенной. Девочка хромала и не могла надеть обувь на правую ногу.
К лечению врачи приступили сразу, поскольку костно-мышечно-связочный аппарат стопы теряет эластичность, появляются вторичные изменения, нервы, сосуды, суставы формируются с учётом деформации, адаптируясь к нему.
- Лечение продолжалось консервативно в течение четырёх месяцев. Без операции. Этапными гипсовыми повязками, которые меняются 1 раз в 10 дней. Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, приходилось прерывать лечение на продолжительное время, ввиду ограничительных мер, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
На заключительном этапе лечения, через «прокол» был выполнен «надрез» ахиллова сухожилия. Через четыре недели, 24 июля, сняли гипс. «Правая стопа стала похожа на обычную человеческую стопу, и, наконец-то, девочка, в первые в жизни, надела нормальную обувь!!! Девочка довольна, мама ещё больше...» - поделились в больнице.
Специалисты рекомендуют обращаться вовремя и не затягивать с лечение подобных патологий.