Пострадавшему пришлось пройти длительный курс реабилитации
В Бурятии 28-летний житель села выплатил компенсацию морального вреда в размере 185 тысяч рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Виновник аварии, нарушив ПДД, выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение. За рулём второго автомобиля находился житель города Чебоксары, который приехал в Бурятию по работе.
Состояние пострадавшего на момент госпитализации врачи оценивали как тяжёлое. После аварии ему пришлось пройти длительный курс реабилитации.
Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля мужчины, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах, а также об ограничении в праве выезда за пределы страны.
Лихач попытался уклониться от исполнения судебного решения, после чего был найден сотрудниками отдела розыска. Также был установлен и наложен арест на автомобиль должника марки Toyota Land Cruiser, оцененный в 650 тысяч рублей.
- Принудительные меры дали положительные результаты, в настоящий момент виновник ДТП перечислил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в полном объеме. Кроме этого, мужчина из-за несвоевременного исполнения судебного решения дополнительно должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга в доход государства в рамках отдельного исполнительного производства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии виновник ДТП выплатил компенсацию только после ареста «Лэнд Крузера»
Общество, Фото:
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