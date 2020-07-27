В Бурятии водителей за пьяную езду отправили в колонию

Мужчины неоднократно были судимы за вождение в нетрезвом виде
Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел уголовные дела в отношении жителей посёлка Селенгинск и села Большое Колесово. В июне Кабанским районным судом они признаны виновными в управлении автомобилем в нетрезвом виде и имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно.
В суде установлено, что виновные неоднократно судимы за совершение умышленных преступлений, в том числе за управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Прокурор Кабанского района, не согласившись с назначением условного наказания, обжаловал приговоры.
- Верховный суд республики признал обоснованными доводы прокурора и изменил судебные решения, направив осуждённых для отбывания наказания в исправительные учреждения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год
62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.
В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.
- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.
В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.
- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
Мужчины неоднократно были судимы за вождение в нетрезвом виде
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