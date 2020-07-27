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Пассажиром-курильщиком в самолёте оказался житель Бурятии

Пассажиром-курильщиком в самолёте оказался житель Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В отношении нарушителя составлен протокол

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне самолёт рейсом «Москва – Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Иркутске.

Транспортными полицейскими установлено, что один из пассажиров - 53-летний житель Бурятии, был замечен бортпроводниками за курением в туалете, в связи с чем командиром воздушного судна принято решение отказать ему в перелёте.

В отделе транспортной полиции в отношении нарушителя был составлен административный протокол за нарушение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Подписчик бурятского паблика uu_news сообщил, что на борту было много иностранцев.

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Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год

62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.

В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.

- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.
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