В отношении нарушителя составлен протокол
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне самолёт рейсом «Москва – Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Иркутске.
Транспортными полицейскими установлено, что один из пассажиров - 53-летний житель Бурятии, был замечен бортпроводниками за курением в туалете, в связи с чем командиром воздушного судна принято решение отказать ему в перелёте.
В отделе транспортной полиции в отношении нарушителя был составлен административный протокол за нарушение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Подписчик бурятского паблика uu_news сообщил, что на борту было много иностранцев.
Пассажиром-курильщиком в самолёте оказался житель Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год
62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.
В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.
- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
62-летняя жительница села Инзагатуй Джидинского района Бурятии признана виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Преступление ею совершено неоднократно.
В суде установлено, что в 2018 году женщина, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продавала её. За это она была привлечена к административной ответственности. Сельчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако в декабре 2019 года женщина вновь продала односельчанину алкогольную продукцию, изготовленную на основе этилового спирта. Её задержали полицейские.
- Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
Мужчины неоднократно были судимы за вождение в нетрезвом виде
В отношении нарушителя составлен протокол
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
В конкурсе участвовали представители разных регионов России и КНР
Всемирно известный актёр насладился отдыхом в Бурятии и на Байкале
Также участники акции приняли участие в занимательных играх
У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу
Гаджет сельчанин успел продать
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае
Пассажир самолёта закурил в туалете
Тушу животного нашли полицейские
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
«Ужас!», говорят встревоженные горожане