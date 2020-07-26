Стивен Сигал пообещал рассказать друзьям о Бурятии

Всемирно известный актёр насладился отдыхом в Бурятии и на Байкале
Сегодня всемирно известный голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал встретился с журналистами в этнокомплексе «Баатарай Ургоо». Он провёл пресс-конференцию по итогам своего недельного визита в Бурятию.
Актёр рассказал о своей поездке, поговорил о буддизме и призвал сохранить бурятский язык и культуру Бурятии.
- Меня ничего не удивило, все было так, как я и ожидал. Общее впечатление от Бурятии прекрасное. Я побывал в своей жизни много где, но то чувство, когда я увидел Даши-Доржо Итигэлова меня очень удивило, я как будто встретился со своей семьёй. Я бы хотел вернуться в Бурятию, главное, чем бы я хотел заниматься – это охраной и очисткой озера Байкал. И если я буду жить там, то буду учить людей боевым искусствам, - поделился он.
Также он отметил, что больше всего его впечатлило то, что жители Бурятии очень понимающие и толерантные, здесь дружно живут люди разных вероисповеданий.
- Самое главное, что есть у людей – это культура и язык, которые мы получили от своих предков. Язык, как величайшая ценность, обязательно должен сохраниться. Потому что язык – это средство общения между людьми, то, чему можно доверять, ведь 30% того, что пишут в газетах – это ложь. Сохранить язык – очень, очень важно, - сказал Стивен Сигал.
Стивен Сигал добавил, что в Бурятии большинство буддистов принадлежат школе Гелугпа.
- В буддизме есть различные направления – махаяна, ваджраяна, хинаяна и другие, самое главное в буддизме – понимать, кто ты есть и понимать себя. И мы все являемся частью этого. Большинство буддистов, которых я встретил здесь, принадлежат к школе Гелугпа, и мы отличаемся, но тем не менее мы похожи, - признался актёр.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.
Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
- Я нанимал специалистов, которые восстанавливали мою родословную, делали ДНК-тесты и много другое. Но это не то, чем я сильно озабочен. Больше всего меня волнует то, что говорили мне мои дедушка и прадедушка – мои предки жили на территории Якутии, затем спускались вниз – на Байкал, жили в Бурятии, а затем обосновались во Владивостоке. Мы говорим про 19 век. Многие остались там, спустя годы мои предки двигались на запад – жили в Москве, Петербурге, в Беларуси, а затем эмигрировали в Америку, - рассказал Стивен Сигал о своей необычной родословной.
Также он рассказал, что соблюдает многие монгольские традиции, так как его жена является монголкой. Их сын, по его словам, на монгольском разговаривает даже лучше, чем на английском. Он признался, что носит традиционные монгольские костюмы ежедневно.
- Я вырос в Азии, жил в Японии и всегда носил традиционные костюмы, в том числе во время тренировок и боев. Я ношу азиатскую одежду каждый день, потому что я азиат и мне комфортно, - отметил он.
Один из журналистов спросил Стивена Сигала – что бы он сказал ребёнку из бедной семьи, живущей в глубинке в Бурятии - ребёнку, который не видит перспектив в своей жизни. На что актёр ответил:
- Когда я родился, у меня ничего не было. Если я смог сделать это – любой сможет. Мои родители были непривилегированными людьми в Америке. Если мой отец смог сделать это, любой может сделать. Я пришёл из ниоткуда и стал суперзвездой, мультимиллионером, но это не так важно. Самое главное, у меня есть возможность быть услышанным и понятым каждым из вас, есть возможность говорить с людьми открыто, - сказал актёр.
Также Сигала спросили, слышал ли он что-нибудь о программе «Дальневосточный гектар» и хотел ли оформить его. Стивен Сигал ответил коротко: «Я оставлю этот вопрос главе республики, которого смею называть своим другом».
Кроме того, он рассказал, что посоветует друзьям приезжать в Бурятию. Сигал пообещал рассказать, что очень насладился отдыхом в Бурятии на озере Байкал, насладился общением с местными жителями.
Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал прилетел на частном самолёте в Улан-Удэ в понедельник, 20 июля, в аэропорту ему устроили торжественный приём. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в ужине, который устроили для актёра и поучаствовал в экскурсии на площади Советов.
21 июля Стивен Сигал побывал в Иволгинском дацане, где молился, общался с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Звезде показали бурятскую национальную борьбу, а также разбивание хребтовой кости. Вокруг Сигала всё время ходила большая толпа, которая беспрерывно снимала его на телефоны. В дацане считают, что смогли удивить гостя.
Также он посетил Заиграевский район, где побывал в этно-комплексе «Степной кочевник». В Улан-Удэ Сигал побывал в том числе в музее истории Бурятии, заявив, что увидел «впечатляющие предметы». Заезжал за продуктами актёр в гипермаркет «Титан» в ТРЦ «Мёд».
25 июля Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в озеро Байкал в районе села Гремячинск в Бурятии более двух тысяч штук молоди омуля. В выпуске байкальского омуля поучаствовал и Стивен Сигал. Актёр отметил, что для него это важное мероприятие, поскольку он буддист, а в буддизме выпуск рыбы считается большим благодеянием.
Стивен Сигал пообещал рассказать друзьям о Бурятии
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