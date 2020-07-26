В Бурятии назвали победителей конкурса «Дыхание Земли»

В конкурсе участвовали представители разных регионов России и КНР



В Бурятии объявили итоги конкурса горлового пения «Дыхание Земли». В древнем певческом искусстве состязались исполнители Бурятии, Тывы, Алтая и КНР.



Отборочный тур проходил заочно, по видеозаписям. Жюри конкурса возглавил монгольский и российский мультиинструменталист Баттувшин Балдансэрэн, артист Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал», народный артист Бурятии. В творческую комиссию вошли: Сергей Доржиев, заместитель директора Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Бурятии и Александр Архинчеев, солист группы «Шоно» (г. Иркутск).



Члены жюри отметили Саяна Бальжиева, преподавателя Курумканской детской школы искусств. Он награждён специальным дипломом «За сохранение традиционной культуры».



В возрастной категории 7-14 лет дипломом лауреата III степени награждён Жаргал Ц. из села Сосново-Озерское. Также Жаргал стал обладателем приза зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования в социальной сети «ВКонтакте».



Среди участников до 15 лет диплома лауреата II степени удостоен Влад Т., участник образцового ансамбля «Jаш-Канат» («Молодые крылья») из села Улаган Улаганского района Алтай. Дипломом лауреата I степени награждён Ай-Хаан Х., ученик Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел.



В возрастной категории от 15 лет и старше награждены ребята из КНР, Бурятии, Тывы.



Победителям будут вручены денежные призы. Обладатели дипломов за участие в детской категории получат подарочные сертификаты на бесплатное обучение в течение месяца в языковой школе «I Speak» в Улан-Удэ. Взрослым участникам подарят сборники «Антология песен Бурятии» от Союза деятелей народного творчества, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.







