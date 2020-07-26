Рейс «Москва - Улан-Удэ» сделал вынужденную посадку в Иркутске

Пассажир самолёта закурил в туалете



Самолёт авиакомпании «Победа» рейсом «Москва - Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщает РИА Новости. Посадку пришлось совершить из-за закурившего пассажира.



- В ночь на воскресенье самолёт, выполняющий рейс «Москва - Улан-Удэ», совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полёту, - сказал источник агентства.



Представитель компании подтвердила РИА Новости эту информацию.



Подписчик бурятского паблика uu_news сообщил, что пассажир покурил в туалетной комнате. «Сидим в самолёте, оформляют нарушителя. Все, конечно, недовольны, много иностранцев», рассказал очевидец. Подписчики паблика возмутились, назвав поведение пассажира бескультурным.