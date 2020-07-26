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Рейс «Москва - Улан-Удэ» сделал вынужденную посадку в Иркутске

Рейс «Москва - Улан-Удэ» сделал вынужденную посадку в Иркутске
Общество,  Фото:www.instagram.com/uu_news/
Пассажир самолёта закурил в туалете

Самолёт авиакомпании «Победа» рейсом «Москва - Улан-Удэ» совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщает РИА Новости. Посадку пришлось совершить из-за закурившего пассажира.

- В ночь на воскресенье самолёт, выполняющий рейс «Москва - Улан-Удэ», совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полёту, - сказал источник агентства.

Представитель компании подтвердила РИА Новости эту информацию.

Подписчик бурятского паблика uu_news сообщил, что пассажир покурил в туалетной комнате. «Сидим в самолёте, оформляют нарушителя. Все, конечно, недовольны, много иностранцев», рассказал очевидец. Подписчики паблика возмутились, назвав поведение пассажира бескультурным.
самолеты рейс
 
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