В Бурятии сегодня дождливо

В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы по северным районам ночью ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +23+28, местами по северу до 19 градусов тепла.



В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +23+25 градусов.

