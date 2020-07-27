В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы по северным районам ночью ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +23+28, местами по северу до 19 градусов тепла.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +23+25 градусов.
В Бурятии сегодня дождливо
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