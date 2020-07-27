 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы по северным районам ночью ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +23+28, местами по северу до 19 градусов тепла.

В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +23+25 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 27.07.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
В Бурятии назвали победителей конкурса «Дыхание Земли»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Дыхание Земли»
Общество, 26.07.2020
В конкурсе участвовали представители разных регионов России и КНР
Стивен Сигал пообещал рассказать друзьям о Бурятии
Стивен Сигал пообещал рассказать друзьям о Бурятии
Общество, 26.07.2020
Всемирно известный актёр насладился отдыхом в Бурятии и на Байкале
Жители Иркутской области поучаствовали в экологической акции
Жители Иркутской области поучаствовали в экологической акции
Общество, 26.07.2020
Также участники акции приняли участие в занимательных играх
В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах
В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах
Общество, 26.07.2020
У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу
Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус
Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус
Общество, 26.07.2020
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае
В Иркутской области рабочие украли корову с фермы
В Иркутской области рабочие украли корову с фермы
Общество, 26.07.2020
Тушу животного нашли полицейские
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар
Общество, 26.07.2020
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет
Сергея Зверева в Бурятии научили танцевать ёхор. Видео
Сергея Зверева в Бурятии научили танцевать ёхор. Видео
Общество, 26.07.2020
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
На детской площадке в Улан-Удэ ползала змея
На детской площадке в Улан-Удэ ползала змея
Общество, 26.07.2020
«Ужас!», говорят встревоженные горожане
Житель Бурятии обставил свой дом украденной техникой и мебелью
Житель Бурятии обставил свой дом украденной техникой и мебелью
Общество, 26.07.2020
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев
В окопанном тремя рвами бурятском селе сняли карантин
В окопанном тремя рвами бурятском селе сняли карантин
Общество, 26.07.2020
В Шулутах нет больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявили 32 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявили 32 больных коронавирусом
Общество, 26.07.2020
Лечение проходят более семисот человек

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^