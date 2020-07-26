Также участники акции приняли участие в занимательных играх
Сто тридцать человек поучаствовали в экологической акции на Слюдянском озере и мысе Шаманский. По словам организаторов, дети, подростки и взрослые успели навести чистоту на берегах, пообщаться между собой и поучаствовать в экопросветительских играх от «Заповедного Прибайкалья».
В экоакции участвовали педагоги Иркутска и района, члены регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, представители Молодёжного экоцентра имени Брянского, сотрудники Росгидрометцентра, региональное министерство природных ресурсов, Слюдянске поисово-спасательное отделение МЧС, члены отряда юных спасателей, воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Иркутска, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Жители Иркутской области поучаствовали в экологической акции
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