Жители Иркутской области поучаствовали в экологической акции

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также участники акции приняли участие в занимательных играх



Сто тридцать человек поучаствовали в экологической акции на Слюдянском озере и мысе Шаманский. По словам организаторов, дети, подростки и взрослые успели навести чистоту на берегах, пообщаться между собой и поучаствовать в экопросветительских играх от «Заповедного Прибайкалья».



В экоакции участвовали педагоги Иркутска и района, члены регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, представители Молодёжного экоцентра имени Брянского, сотрудники Росгидрометцентра, региональное министерство природных ресурсов, Слюдянске поисово-спасательное отделение МЧС, члены отряда юных спасателей, воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Иркутска, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

