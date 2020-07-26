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В Иркутской области рабочие украли корову с фермы

В Иркутской области рабочие украли корову с фермы
Общество,  Фото:pixabay.com
Тушу животного нашли полицейские

В Иркутской области сотрудники уголовного розыска установили причастность троих мужчин к хищению коровы.

В полицию обратился житель Черемховского районе, который сообщил о том, что не обнаружил на ферме оставленное на ночь домашнее животное.

Во время проверки полицейские нашли тушу в нескольких метрах об места происшествия. Как выяснилось, к хищению животного причастны трое разнорабочих, которые подрабатывали на этом фермерском хозяйстве.

Доставленные в отдел полиции подозреваемые признались в содеянном. После совершения кражи они планировали продать мясо.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
кража скотоводство Иркутская область
 
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