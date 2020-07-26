В Иркутской области рабочие украли корову с фермы

Тушу животного нашли полицейские



В Иркутской области сотрудники уголовного розыска установили причастность троих мужчин к хищению коровы.



В полицию обратился житель Черемховского районе, который сообщил о том, что не обнаружил на ферме оставленное на ночь домашнее животное.



Во время проверки полицейские нашли тушу в нескольких метрах об места происшествия. Как выяснилось, к хищению животного причастны трое разнорабочих, которые подрабатывали на этом фермерском хозяйстве.



Доставленные в отдел полиции подозреваемые признались в содеянном. После совершения кражи они планировали продать мясо.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

