В Иркутской области рабочие украли корову с фермы

Тушу животного нашли полицейские
В Иркутской области сотрудники уголовного розыска установили причастность троих мужчин к хищению коровы.
В полицию обратился житель Черемховского районе, который сообщил о том, что не обнаружил на ферме оставленное на ночь домашнее животное.
Во время проверки полицейские нашли тушу в нескольких метрах об места происшествия. Как выяснилось, к хищению животного причастны трое разнорабочих, которые подрабатывали на этом фермерском хозяйстве.
Доставленные в отдел полиции подозреваемые признались в содеянном. После совершения кражи они планировали продать мясо.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Общество, Фото:
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