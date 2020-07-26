Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус

Российские учёные в ближайшие два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей, сообщил РИА Новости глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.
По его словам, биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии, а затем будут исследоваться их геномы на наличие коронавируса. Какие-то выводы можно будет сделать после получения результатов работы, добавил он.
По его словам, именно от летучей мыши коронавирус передался человеку в Китае. Но это не означает, что обитающие на территории России летучие мыши не могут быть также носителями коронавируса, отметил Александр Шестопалов.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией. По данным издания, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
В Бурятии по данным сегодняшнее утро зарегистрировано 3934 случая заражения коронавирусом, скончался 41 пациент.