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Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус

Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае

Российские учёные в ближайшие два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей, сообщил РИА Новости глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

По его словам, биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии, а затем будут исследоваться их геномы на наличие коронавируса. Какие-то выводы можно будет сделать после получения результатов работы, добавил он.

По его словам, именно от летучей мыши коронавирус передался человеку в Китае. Но это не означает, что обитающие на территории России летучие мыши не могут быть также носителями коронавируса, отметил Александр Шестопалов.

- Летучие мыши – это один из тех объектов, который, как считается, занёс коронавирус в человеческую популяцию. У нас есть много видов летучих мышей таких же, как и в Китае. Поэтому интересно оценить, есть ли у нас вирус, - сказал учёный.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией. По данным издания, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

В Бурятии по данным сегодняшнее утро зарегистрировано 3934 случая заражения коронавирусом, скончался 41 пациент.

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