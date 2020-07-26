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В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар

В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га. На дотушивании работало 107 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Лесной пожар ликвидирован.

На утро 26 июля очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары
 
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