В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар

Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2320 га. На дотушивании работало 107 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Лесной пожар ликвидирован.



На утро 26 июля очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

