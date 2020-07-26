Житель Бурятии украл телефон из рук спящего на берегу мужчины

Гаджет сельчанин успел продать



Полицейские задержали 19-летнего уроженца Кабанского района Бурятии, он подозревается в краже мобильного телефона.



Следователем установлено, что молодой человек украл гаджет у мужчины, который отдыхал на берегу реки Уда в Улан-Удэ. Потерпевший после купания заснул, а проснувшись, не обнаружил мобильный телефон. Ущерб составил пять тысяч рублей.



Подозреваемый пояснил, что забрал телефон из рук спящего мужчины, когда проходил мимо. Похищенное он продал.



Молодой человек не работает, ранее не судим.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





