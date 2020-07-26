 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июля

25 Июля

24 Июля

Популярное

Житель Бурятии украл телефон из рук спящего на берегу мужчины

Житель Бурятии украл телефон из рук спящего на берегу мужчины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гаджет сельчанин успел продать

Полицейские задержали 19-летнего уроженца Кабанского района Бурятии, он подозревается в краже мобильного телефона.

Следователем установлено, что молодой человек украл гаджет у мужчины, который отдыхал на берегу реки Уда в Улан-Удэ. Потерпевший после купания заснул, а проснувшись, не обнаружил мобильный телефон. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил, что забрал телефон из рук спящего мужчины, когда проходил мимо. Похищенное он продал.

Молодой человек не работает, ранее не судим.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус
Летучих мышей Бурятии проверят на коронавирус
Общество, 26.07.2020
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае
В Иркутской области рабочие украли корову с фермы
В Иркутской области рабочие украли корову с фермы
Общество, 26.07.2020
Тушу животного нашли полицейские
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ликвидирован лесной пожар
Общество, 26.07.2020
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет
Сергея Зверева в Бурятии научили танцевать ёхор. Видео
Сергея Зверева в Бурятии научили танцевать ёхор. Видео
Общество, 26.07.2020
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
На детской площадке в Улан-Удэ ползала змея
На детской площадке в Улан-Удэ ползала змея
Общество, 26.07.2020
«Ужас!», говорят встревоженные горожане
Житель Бурятии обставил свой дом украденной техникой и мебелью
Житель Бурятии обставил свой дом украденной техникой и мебелью
Общество, 26.07.2020
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев
В окопанном тремя рвами бурятском селе сняли карантин
В окопанном тремя рвами бурятском селе сняли карантин
Общество, 26.07.2020
В Шулутах нет больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявили 32 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявили 32 больных коронавирусом
Общество, 26.07.2020
Лечение проходят более семисот человек
В Бурятии за сутки скончались сразу два пациента с коронавирусом
В Бурятии за сутки скончались сразу два пациента с коронавирусом
Общество, 26.07.2020
У умерших пациенток, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
В Улан-Удэ семиклассник украл коробку с пожертвованиями из магазина
В Улан-Удэ семиклассник украл коробку с пожертвованиями из магазина
Общество, 26.07.2020
Подросток увидел в коробке бумажные купюры и решил её украсть
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
Общество, 26.07.2020
В Бурятии сегодня не будет жары
Федеральный канал ошибся с новостью про Бурятию
Федеральный канал ошибся с новостью про Бурятию
Общество, 25.07.2020
Необычное явление в небе ошибочно приписали Бурятии
Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Общество, 25.07.2020
Для Стивена Сигала как буддиста это важное событие

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^