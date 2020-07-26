Гаджет сельчанин успел продать
Полицейские задержали 19-летнего уроженца Кабанского района Бурятии, он подозревается в краже мобильного телефона.
Следователем установлено, что молодой человек украл гаджет у мужчины, который отдыхал на берегу реки Уда в Улан-Удэ. Потерпевший после купания заснул, а проснувшись, не обнаружил мобильный телефон. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Подозреваемый пояснил, что забрал телефон из рук спящего мужчины, когда проходил мимо. Похищенное он продал.
Молодой человек не работает, ранее не судим.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон из рук спящего на берегу мужчины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гаджет сельчанин успел продать
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае
Пассажир самолёта закурил в туалете
Тушу животного нашли полицейские
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
«Ужас!», говорят встревоженные горожане
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев
В Шулутах нет больных коронавирусом
Лечение проходят более семисот человек
У умерших пациенток, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
Подросток увидел в коробке бумажные купюры и решил её украсть
В Бурятии сегодня не будет жары
Общество, 25.07.2020
Необычное явление в небе ошибочно приписали Бурятии
Общество, 25.07.2020
Для Стивена Сигала как буддиста это важное событие