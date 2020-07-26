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В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах

В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу

Ночью 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке леса. Сотрудник рассказал, что задержал двоих мужчин в Горхонском участковом лесничестве.

Следователем установлено, что двое местных жителей незаконно вырубили сосны объёмом более 14 кубометров. Ущерб составил более 83 тысяч рублей.

Одному из задержанных 30 лет, другому – 20 лет, оба не работают, ранее не судимы.

Полицейскими изъяты заготовленная древесина, грузовой автомобиль, бензопила.

Возбуждено уголовное дело. Также в отношении сельчан составлен протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
черные лесорубы
 
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