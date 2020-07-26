У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу
Ночью 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке леса. Сотрудник рассказал, что задержал двоих мужчин в Горхонском участковом лесничестве.
Следователем установлено, что двое местных жителей незаконно вырубили сосны объёмом более 14 кубометров. Ущерб составил более 83 тысяч рублей.
Одному из задержанных 30 лет, другому – 20 лет, оба не работают, ранее не судимы.
Полицейскими изъяты заготовленная древесина, грузовой автомобиль, бензопила.
Возбуждено уголовное дело. Также в отношении сельчан составлен протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу
Гаджет сельчанин успел продать
В России водятся такие же летучие мыши, как в Китае
Пассажир самолёта закурил в туалете
Тушу животного нашли полицейские
Новых очагов возгорания лесных пожаров в республике нет
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
«Ужас!», говорят встревоженные горожане
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев
В Шулутах нет больных коронавирусом
Лечение проходят более семисот человек
У умерших пациенток, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
Подросток увидел в коробке бумажные купюры и решил её украсть
В Бурятии сегодня не будет жары
Общество, 25.07.2020
Необычное явление в небе ошибочно приписали Бурятии