В Бурятии «чёрных лесорубов» наказали за пребывание в лесах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У безработных сельчан изъяли древесину, грузовик и бензопилу



Ночью 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке леса. Сотрудник рассказал, что задержал двоих мужчин в Горхонском участковом лесничестве.



Следователем установлено, что двое местных жителей незаконно вырубили сосны объёмом более 14 кубометров. Ущерб составил более 83 тысяч рублей.



Одному из задержанных 30 лет, другому – 20 лет, оба не работают, ранее не судимы.



Полицейскими изъяты заготовленная древесина, грузовой автомобиль, бензопила.



Возбуждено уголовное дело. Также в отношении сельчан составлен протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

