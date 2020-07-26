«Ужас!», говорят встревоженные горожане
Подписчики паблика «Аноним 03» сообщают, что на детской площадке в 111 микрорайоне Улан-Удэ обнаружили змею. Люди не на шутку перепугались, высказывая своё волнение в комментариях: «Ужас», «На ремень её», «Ничего себе», «Ну и гадость!!!».
Некоторые пользователи Сети припомнили народные приметы, связанные с появлением змей: «Что-то много их этим летом и повсюду. Раньше старики говорили к наводнению», высказался один из подписчиков, «Или к землетрясению», добавил другой.
Публикацию просмотрели почти шесть тысяч пользователей Сети, запись набрала множество комментариев и «лайков».
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первый случай нашествия змей в Бурятии в этом году. Ранее пресмыкающихся видели огородах и дворах жителей Мухоршибирского и Заиграевского районов.
На детской площадке в Улан-Удэ ползала змея
Общество, Фото:
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