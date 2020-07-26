Житель Бурятии обставил свой дом украденной техникой и мебелью

Преступника вычислили по отпечаткам пальцев



Жительница Заиграевского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что в её нежилой дом, расположенный в СНТ на территории района, проник неизвестный, украв бытовую технику и мебель.



Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев предполагаемого преступника.



Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого, не работающего жителя посёлка Онохой.



Мужчина рассказал полицейским, что проник в частный дом, взломав замок на веранде. Он вывез из жилища холодильник, электрическую плиту и кухонную мебель.



Украденную технику он использовал для обустройства своего жилища.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

