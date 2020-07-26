В Шулутах нет больных коронавирусом
В селе Шулуты Тункинского района Бурятии снят карантин, введённый после вспышки коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
- Уже пошёл второй день, как в улусе Шулуты снят карантин. Люди вздохнули свободнее. Всего заболели 48 человек, более 100 человек - контактные. Выздоровели 47 человек. Один житель Шулут, 62-летний мужчина, умер, - написала Дора Хамаганова.
Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка коронавируса здесь произошла после проведённого шаманского обряда, который проводился 9-10 июня. В обряде принял участие 31 человек.
Затем село окопали сначала двойными, а затем и тройными траншеями. Это было вызвано тем, что автомобилисты пытались прорваться в закрытое на карантин село. Необычный способ борьбы с коронавирусом привлёк телеканал Euronews. Они показали сюжет об окопанном тремя рвами селе, назвав сюжет «Тройной ров против коронавируса».
На днях в Тункинской ЦРБ сообщили, что выписали всех контактных с ковидными больными, а перепрофилированное отделение больницы закрыли.
В окопанном тремя рвами бурятском селе сняли карантин
Общество, Фото:
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