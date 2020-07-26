В Бурятии за сутки выявили 32 больных коронавирусом

Всего выздоровели от COVID-19 – 3140, в том числе за последние сутки 7 человек.







Как сообщал «Байкал-Daily», с начала пандемии скончался 41 больной с коронавирусом. О двух последних смертях стало известно сегодня. В стационаре на ул. Пирогова скончались две пожилые пациентки с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

За сутки проведено исследований от 2346 человек, с нарастающим итогом – 226 752 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.









По информации управления Роспотребнадзора на утро 26 июля в Бурятии зарегистрированоподтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 32 человека. По Улан-Удэ – 2223 случая заражения, сообщили в республиканском оперштабе.Из 32 новых случаев COVID-19: 14 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1139 человек, все лабораторно обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 870 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 335 пациентов, из них 15 детей. Состояние детей удовлетворительное. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 338, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 - 335, свободно 636 коек. Занятость коечного фонда больными 34,7 %.На амбулаторном лечении находится 418 пациентов COVID-19 с лёгким течением заболевания.В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 3 тяжёлых пациента, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 пациента, в том числе старше 65 лет - 1 человек. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 4 человека, на ИВЛ - 3 пациента, старше 65 лет - 1 человек.В трёх обсерваторах находится 51 человек.