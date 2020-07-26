В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь

В Бурятии сегодня не будет жары



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 июля, по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 16 м/с.



Температура днём +24,+29, местами по северу до +20.



В Улан-Удэ днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7- 12 м/с. Температура днём +27,+29.



