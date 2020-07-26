 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июля

25 Июля

24 Июля

Популярное

В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь

В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии сегодня не будет жары

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 июля, по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 16 м/с.

Температура днём +24,+29, местами по северу до +20.

В Улан-Удэ днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7- 12 м/с. Температура днём +27,+29.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
Общество, 26.07.2020
В Бурятии сегодня не будет жары
Федеральный канал ошибся с новостью про Бурятию
Федеральный канал ошибся с новостью про Бурятию
Общество, 25.07.2020
Необычное явление в небе ошибочно приписали Бурятии
Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Общество, 25.07.2020
Для Стивена Сигала как буддиста это важное событие
О Герое Советского Союза Прокопии Сенчихине
О Герое Советского Союза Прокопии Сенчихине
Общество, 25.07.2020
В его честь названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ
Словам на бурятском языке научат забавные видео
Словам на бурятском языке научат забавные видео
Общество, 25.07.2020
Героем первого выпуска стал известный бурятский КВНщик Валерий Гуляев
В Бурятии необычно проходит Майдари хурал. Фоторепортаж
В Бурятии необычно проходит Майдари хурал. Фоторепортаж
Общество, 25.07.2020
Один из главных буддийских праздников, посвящённый скорейшему нисхождению Будды грядущего, не похож на все прошлогодние. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Тункинской больнице выписали всех контактных с ковидными больными
В Тункинской больнице выписали всех контактных с ковидными больными
Общество, 25.07.2020
Перепрофилированное отделение в Тункинской центральной районной больнице закрыли
Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Щучьем озере
Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Щучьем озере
Общество, 25.07.2020
Группа «Ахуу» представила новое видео
В Улан-Удэ рекламу закрасили граффити
В Улан-Удэ рекламу закрасили граффити
Общество, 25.07.2020
В Улан-Удэ состоялся очередной рейд по закрашиванию вирусных объявлений
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 25.07.2020
Днём в столице Бурятии воздух прогреется до +27
В Бурятии продолжается отстрел волков и лисиц
В Бурятии продолжается отстрел волков и лисиц
Общество, 24.07.2020
Бурприроднадзором выплачивается вознаграждение за добытых животных в рамках регулирования их численности
В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
Общество, 24.07.2020
Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района
Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни
Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни
Общество, 24.07.2020
Пара юбиляров была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность»
В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
Общество, 24.07.2020
Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^