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Словам на бурятском языке научат забавные видео

Словам на бурятском языке научат забавные видео
Общество,  Фото:YouTube-канал ИД "Буряад Yнэн"
Героем первого выпуска стал известный бурятский КВНщик Валерий Гуляев

24 июля на YouTube-канале издательского дома «Буряад Унэн» появилась первая серия передачи «Удэр бури» (с бур.языка – каждый день). В доступной юмористической форме рассказывается, как на бурятском называются предметы, которыми мы пользуемся каждый день.

Главный герой ролика – известный бурятский КВНщик, шоумен Валерий Гуляев. 



В комментариях пользователи просят в дальнейшем делать субтитры на русском языке, а также желают проекту успеха. «Сильный фильм! Ребята, давай те говорить на бурятском языке! Мы не хуже других народов! Давайте возродим и будет ходить с гордой поднятой головой», - призвал один из комментаторов.

бурятский язык КВН
 
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