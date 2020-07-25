Словам на бурятском языке научат забавные видео

Героем первого выпуска стал известный бурятский КВНщик Валерий Гуляев
24 июля на YouTube-канале издательского дома «Буряад Унэн» появилась первая серия передачи «Удэр бури» (с бур.языка – каждый день). В доступной юмористической форме рассказывается, как на бурятском называются предметы, которыми мы пользуемся каждый день.
Главный герой ролика – известный бурятский КВНщик, шоумен Валерий Гуляев.
В комментариях пользователи просят в дальнейшем делать субтитры на русском языке, а также желают проекту успеха. «Сильный фильм! Ребята, давай те говорить на бурятском языке! Мы не хуже других народов! Давайте возродим и будет ходить с гордой поднятой головой», - призвал один из комментаторов.
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