В Улан-Удэ состоялся очередной рейд по закрашиванию вирусных объявлений
Идея закрашивания вирусных объявлений, а также надписей с сомнительной информацией (вроде рекламы нарко-магазинов) у федерации экстремальных видов спорта и уличной культуры возникла в 2019 году. Тогда полицейские, представители минспорта и художники уличных граффити под руководством Валентина Мокрия организовали несколько рейдов. В том числе привлекали подростков, состоящих на профилактических учётах в подразделениях по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД по Бурятии.
Подростки под руководством профессиональных граффити-художников облагородили более 200 кв. метров сооружений, на которых ранее наносили сомнительную информацию.
Все рисунки носят позитивный, положительный и яркий характер.
Всего в рамках проекта закрашено более 350 надписей. Участие в реализации проекта приняли более 160 подростков, состоящих на учёте.
Обязательное условие при реализации акции – это согласование с собственниками зданий, на которых была обнаружена сомнительная реклама, возможности нанесения рисунков. Ответственность по ликвидации надписей лежит на собственниках и пользователях зданий и сооружений.
В Улан-Удэ рекламу закрасили граффити
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