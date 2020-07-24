На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
В заключительный день Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в Московской области, спортсмены из Бурятии взяли ещё одну медаль.
Яна Енина и Александр Кондрашин заняли третье место в миксте на дистанции 10 метров. Об этом «Байкал-Daily» сообщил тренер обоих спортсменов Александр Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на Кубке России Яна Енина завоевала серебро в малокалиберном произвольном пистолете. Александр Кондрашин также взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Общество, Фото:
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