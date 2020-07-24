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Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России

Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре

В заключительный день Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в Московской области, спортсмены из Бурятии взяли ещё одну медаль.

Яна Енина и Александр Кондрашин заняли третье место в миксте на дистанции 10 метров. Об этом «Байкал-Daily» сообщил тренер обоих спортсменов Александр Степанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на Кубке России Яна Енина завоевала серебро в малокалиберном произвольном пистолете. Александр Кондрашин также взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

спорт пулевая стрельба Кубок России
 
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