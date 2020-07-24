В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, в чём «невероятная польза» горячих аршанов (источников), которыми так богата Бурятии.



- Горячие источники очень полезны для поддержания здоровья, профилактики определённых заболеваний и их лечения. В нашем районе аршаны большей частью сероводородные. Сера весьма благотворно воздействует на кожу, очищает её, раскрывает поры, способствует обмену веществ. Вода из аршана ввиду своей природной «тяжести» и температуры прогоняет холод и различные застои из мягких тканей, костей и суставов. Живя в холодном регионе, пожалуй, нет у нас ни одного человека, не застудившего себя, кости. После 40 лет у многих начинают болеть, ныть кости, суставы, особенно, к непогоде. Начинается с незначительной ноющей боли, изредка дающей о себе знать в той или иной косточке. Потом ноет чаще, сильнее. Горячий источник – одно из лучших средств для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он прогоняет холод, распускает все блоки, напряжения, даёт организму отдых и силы, - пояснил Еши Намжил лама.



Также горячий аршан весьма благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, выводя токсины и шлаки из организма.



- Польза от ванн с горячими аршанами просто невероятна. Людям среднего возраста и моложе лучше раньше начать профилактику, пока не наступили вышеперечисленные проблемы. Из-за загруженности на работе трудно выкроить неделю, но 1-3 дня – можно. Рекомендую ежемесячно, или хотя бы раз в два-три месяца, принимать горячие ванны в природных источниках от 3 до 7 дней, или хотя бы от 1 до 3 дней. Даже при отсутствии вышеперечисленных симптомов, заболеваний, польза будет: укрепится здоровье, отодвинется старость, продлится молодость. Минимальная польза: состояние кожи улучшится, прогреются кости, суставы, усилится метаболизм, распустятся блоки, в том числе энергетические, т.е. организм отдохнёт, улучшится сон, - поясняет Еши Намжил лама.



Правда, есть и противопоказания. Горячие аршаны нельзя сильно ослабленным, истощённым людям, людям с высоким давлением, с температурой, детям до 12-14 лет, беременным, кормящим женщинам, пациентам в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, также при наличии кровоточащих ран, порезов.



- К примеру, у человека ноют кости ног, а он страдает гипертонией. Такому человеку горячий источник может спровоцировать подъём давления. Поэтому ему можно очень осторожно попробовать прогреть только ноги, взяв горячий аршан и налив его в таз. Или намочить ткань аршаном и наложить её на больные кости. Очень важно во время и после лечения беречься. После нужно беречься столько же дней, сколько принимали аршан. Беречься, значит: нельзя ходить босиком, сидеть, находиться в холодном месте, например, сидеть на камне. Нельзя допускать того, чтобы тело ощутило холод, и уж тем более сквозняк. Нужно ноги, голову, да и всё тело держать в тепле весь период лечения и после. Противопоказаны холодные блюда, напитки, сырые овощи, особенно сырая холодная вода, - поделился настоятель Курумканского дацана.



Как оказалось, не рекомендуется погружать в горячий источник своё сердце, даже если у человека нет повышенного артериального давления.



Нежелательно смотреть при этом «душещипательные» или жестокие фильмы. Лучше вообще ничего не смотреть, не слушать музыку, а дать себе полный отдых.



- Горячий аршан очень хорошо расслабляет тело и душу, распускает все блоки в энергетике, в нервах, в мышцах. Одна из причин запрета повышения голоса у источников является именно этот расслабляющий эффект аршана. Тело и душа восстанавливаются, блоки распускаются, каналы и чакры раскрыты. В это время мы или кто-нибудь другой вдруг закричит… Разумеется, будет нанесён существенный урон психическому здоровью, приведёт к новым блокировкам в течении энергий и т.д. Это всё равно, что в момент приёма горячей ванны выпить холодной воды. Выпитая холодная вода нанесён ощутимый урон телу, может даже непоправимый. А резкий крик может разбалансировать психику, может заблокировать некоторые виды энергии. Были случаи, что люди становились заиками, нарушался сон и т.д. и т.п., - рассказал лама.



В медико-астрологическом разделе буддизма есть восемь местоположений (hуудал по-бурятски). Буддисты верят, что каждый год мы занимаем какое-нибудь местоположение. Одно из них вода. В такой год энергетика человека насыщена водой, если ещё и купаться, находиться в «сильной» воде, тогда получится её переизбыток. Поэтому человеку, находящемуся на местоположении «вода», приём ванн с аршаном не рекомендуется, считают ламы.



- В наше скоротечное время, при больших информационных, психологических нагрузках, малоподвижном образе жизни такое лечение и отдых просто необходимы. В сильные морозы лучше не рисковать, а вот с марта-апреля по октябрь-ноябрь можно было бы ездить на горячие источники на 1-3 дня. Ежемесячно или реже. Много людей таким образом устраняет боли в костях. За три дня приёма горячих ванн ноющие боли в суставах, костях отпускают кого на год, кого – на несколько месяцев. Это явная польза. А огромную пользу для ЖКТ мы просто не ощущаем. Хотя, если быть внимательнее к себе, к своим ощущениям, наблюдать за собой более длительный период времени, тогда можно будет понять эту, казалось бы, незаметную пользу. Мы ведь живём в раю, в краю множества источников. Мы пьём воду из реки, дышим чистейшим воздухом. Однако не пользуемся этим в полной мере. Есть люди, которые думают, что жизнь лучше где-то на западе или востоке, в другой стране, в другом регионе. На самом деле нет места лучше, чем малая родина, и нет богатства лучше, чем здоровье, - заключил Еши Намжил лама.







