Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию

«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
Популярный тревел-блогер с говорящим ником Серёжа Замкадный, на которого подписано 114 тысяч человек, в интервью изданию «Екатеринбург Онлайн» рассказал о Бурятии. Путешественника попросили назвать три «самых бедных, трешевых места».
Первым в этом списке оказался Забайкальский край со своими пустотами, которые шокировали блогера. Следующим оказалась Бурятия.
- Депрессивная восточная часть Бурятии после Улан-Удэ. Неясно, как люди выбираются оттуда, есть ли там какие-то социальные лифты. Там поколениями живут ссыльные и их потомки, гонимые люди, старообрядцы, там огромное количество зон. Не вижу какой-то надежды на будущее для людей, - сказал блогер.
В качестве иллюстрации к тексту прикрепили фотографию, сделанную в самом центре города, на улице Борсоева, подписав «Где-то на окраине Улан-Удэ».
Также Замкадный рассказал, что бывал на зимнем Байкале и отметил его мощь. «Это что-то уникальное. Ты не ожидаешь увидеть этот байкальский лёд, абсолютно прозрачный на несколько метров в глубину. Идёшь по нему и не понимаешь, где ты находишься — на земле или в космосе», описал свои впечатления путешественник.
Сергей побывал в 79 регионах России из 85. В соцсети он заявляет, что проехал на машине через всю Россию до Курил. Он считает, что «вся Россия — это большое Замкадье».
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Общество, Фото:
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