В Улан-Удэ сегодня без осадков

Днём в столице Бурятии воздух прогреется до +27



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 14 м/с.



Температура ночью +12+17, местами по юго-западу и северо-востоку +3+8, днём +24+29, местами по юго-западу и Прибайкалью +17+22 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура ночью +15+17, днём +25+27 градусов тепла.



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