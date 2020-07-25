Днём в столице Бурятии воздух прогреется до +27
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 14 м/с.
Температура ночью +12+17, местами по юго-западу и северо-востоку +3+8, днём +24+29, местами по юго-западу и Прибайкалью +17+22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура ночью +15+17, днём +25+27 градусов тепла.
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурприроднадзором выплачивается вознаграждение за добытых животных в рамках регулирования их численности
Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района
Пара юбиляров была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность»
Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00
Особое внимание уделят паркам и скверам
В нём примут участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ
На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный