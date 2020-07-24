Особое внимание уделят паркам и скверам
В предстоящие выходные на улицах Иркутска пройдёт очередная дезинфекция общественных территорий. 25 и 26 июля обработают места с повышенным пешеходным трафиком, скверы в центральной части города, остановочные пункты, подземные переходы, пешеходные тротуары вдоль магистральных автомобильных дорог.
- Обработку производят безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. В центральной части Иркутска, по данным санитарных врачей, наблюдается наибольшее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому паркам и скверам уделяем особое внимание, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова.
Напомним, что работы по дезинфекции проводятся несколько раз в месяц, начиная с 1 мая. Обработка ведётся на 82 территориях Иркутска, общей площадью более 410 тыс. кв. метров. Работы выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор» и МУП «Горзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск на выходных ждёт очередная дезинфекция общественных территорий
Общество, Фото:
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