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Иркутск на выходных ждёт очередная дезинфекция общественных территорий

Иркутск на выходных ждёт очередная дезинфекция общественных территорий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Особое внимание уделят паркам и скверам

В предстоящие выходные на улицах Иркутска пройдёт очередная дезинфекция общественных территорий. 25 и 26 июля обработают места с повышенным пешеходным трафиком, скверы в центральной части города, остановочные пункты, подземные переходы, пешеходные тротуары вдоль магистральных автомобильных дорог.

- Обработку производят безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. В центральной части Иркутска, по данным санитарных врачей, наблюдается наибольшее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому паркам и скверам уделяем особое внимание, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова.

Напомним, что работы по дезинфекции проводятся несколько раз в месяц, начиная с 1 мая. Обработка ведётся на 82 территориях Иркутска, общей площадью более 410 тыс. кв. метров. Работы выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор» и МУП «Горзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск коронавирус дезинфекция
 
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