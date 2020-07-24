Мужчина находился без маски возле сельского магазина
Тарбагатайский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении местного жителя, который не надел медицинскую маску в общественном месте. Протокол за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности составили на мужчину, который стоял без маски возле магазина.
- Суд полагает, что нахождение на улице не может рассматриваться как посещение общественных мест, в том смысле, который этому придаётся в указе главы Бурятии. Также материалы дела не содержали и сведений о том, что гражданином нарушены требования о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях сельчанина состава административного правонарушения.
Недавно Народный Хурал ввёл штрафы «за нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в Бурятии в целях защиты здоровья граждан от угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19)». Проще говоря, штрафовать теперь могут за то самое отсутствие медицинской маски. Важно, что это не распространяется на идущих по улице людей. Штрафы предусмотрены за нахождение без маски в общественных местах, где есть скопление людей. Подробнее о новых штрафах – по ссылке.
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Общество, Фото:
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