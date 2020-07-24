 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Бурятии продолжается отстрел волков и лисиц

В Бурятии продолжается отстрел волков и лисиц
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурприроднадзором выплачивается вознаграждение за добытых животных в рамках регулирования их численности

В Бурятии продолжаются выплаты материального вознаграждения охотникам, добывшим волка и лисицы в рамках регулирования их численности. Размер выплаты за одну особь хищника составляет 5000 рублей без учёта пола и возраста добытого хищника. Общая сумма вознаграждения в 2020 году на волка составляет 2,5 миллиона рублей, на лисицу 1 миллион рублей.

Помимо Бурприроднадзора, выплата вознаграждений осуществляется охотничьими хозяйствами муниципальных образований районов республики. С начала этого года произведены выплаты на сумму 1195 тысяч рублей за 239 особей волка и на сумму 410 тысяч рублей за 82 особи лисицы.

Меры по регулированию численности приняты из-за случаев бешенства среди лис, которые стали источниками заражения опасным вирусом для других диких плотоядных и домашних животных. В связи с зафиксированными случаями бешенства лис в этом году были объявлены угрожаемыми зонами территории Заиграевского, Мухоршибирского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ.

Кроме регулирования численности волков и лисиц, на территории республики осуществляется любительская-спортивная охота, в рамках которой выдаются разрешения. Срок любительской-спортивной охоты на добычу этих животных - с 15 сентября до 28(29) февраля. В 2020 году добыто 32 особи волка. За охотсезон 2019-2020 гг. добыто 169 особей лисиц. Об этом сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
Бурятия дикие животные бешенство волки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
Общество, 24.07.2020
Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района
Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни
Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни
Общество, 24.07.2020
Пара юбиляров была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность»
В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
Общество, 24.07.2020
Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00
В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских
В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских
Общество, 24.07.2020
В нём примут участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ
В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ
В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ
Общество, 24.07.2020
На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ
В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
Общество, 24.07.2020
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Общество, 24.07.2020
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Общество, 24.07.2020
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество, 24.07.2020
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
Общество, 24.07.2020
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
Общество, 24.07.2020
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
Общество, 24.07.2020
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Общество, 24.07.2020
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
Общество, 24.07.2020
Согласно сценарию, в зоне затопления оказалась Советского и Октябрьского районов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^