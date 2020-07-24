Бурприроднадзором выплачивается вознаграждение за добытых животных в рамках регулирования их численности
В Бурятии продолжаются выплаты материального вознаграждения охотникам, добывшим волка и лисицы в рамках регулирования их численности. Размер выплаты за одну особь хищника составляет 5000 рублей без учёта пола и возраста добытого хищника. Общая сумма вознаграждения в 2020 году на волка составляет 2,5 миллиона рублей, на лисицу 1 миллион рублей.
Помимо Бурприроднадзора, выплата вознаграждений осуществляется охотничьими хозяйствами муниципальных образований районов республики. С начала этого года произведены выплаты на сумму 1195 тысяч рублей за 239 особей волка и на сумму 410 тысяч рублей за 82 особи лисицы.
Меры по регулированию численности приняты из-за случаев бешенства среди лис, которые стали источниками заражения опасным вирусом для других диких плотоядных и домашних животных. В связи с зафиксированными случаями бешенства лис в этом году были объявлены угрожаемыми зонами территории Заиграевского, Мухоршибирского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ.
Кроме регулирования численности волков и лисиц, на территории республики осуществляется любительская-спортивная охота, в рамках которой выдаются разрешения. Срок любительской-спортивной охоты на добычу этих животных - с 15 сентября до 28(29) февраля. В 2020 году добыто 32 особи волка. За охотсезон 2019-2020 гг. добыто 169 особей лисиц. Об этом сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
В Бурятии продолжается отстрел волков и лисиц
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