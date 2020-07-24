Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»

Первоначальный взнос по программе обещают снизить



Бурятия вошла в число регионов Дальнего Востока, где подано наибольшее количество заявок по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом накануне сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АПЧК) Сергей Ховрат во время прямого эфира на портале «Твой Дальний Восток».



- Мы видим, что в месяц порядка 1000 заявок поступает от молодых семей. Соответственно, на сегодняшний день выданных кредитов на сумму более 31 млрд рублей. Если говорить в разрезе территорий, то наибольшее количество поданных заявок - это Приморский край, республика Саха Якутия, дальше Хабаровский край и республика Бурятия. Причём в Бурятии достаточно много заявок подано для индивидуального жилищного строительства. Каждая территория имеет свои особенности, ну и соответственно это выражается в цифрах, - рассказал Сергей Ховрат.



Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что решение о снижении первоначального взноса по программе «Дальневосточная ипотека» с 20 до 15% уже получило одобрение и в ближайшее время будет подписано правительством России.



-То есть первоначальный взнос по программе дальневосточной ипотека, как для приобретения жилья на первичном рынке, так и для приобретения, постройки собственного дома, либо приобретение собственного жилья на земле - он будет снижен с 20 до 15 процентов. Вроде бы немного, но в деньгах это достаточно серьезная сумма, - добавил он.



Дальневосточная ипотека выдаётся всего под 2%. Льготную ипотеку могут взять все желающие семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет. В Улан-Удэ ипотека под 2% распространяется только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья.



