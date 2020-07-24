 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»

Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первоначальный взнос по программе обещают снизить

Бурятия вошла в число регионов Дальнего Востока, где подано наибольшее количество заявок по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом накануне сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АПЧК) Сергей Ховрат во время прямого эфира на портале «Твой Дальний Восток».

- Мы видим, что в месяц порядка 1000 заявок поступает от молодых семей. Соответственно, на сегодняшний день выданных кредитов на сумму более 31 млрд рублей. Если говорить в разрезе территорий, то наибольшее количество поданных заявок - это Приморский край, республика Саха Якутия, дальше Хабаровский край и республика Бурятия. Причём в Бурятии достаточно много заявок подано для индивидуального жилищного строительства. Каждая территория имеет свои особенности, ну и соответственно это выражается в цифрах, - рассказал Сергей Ховрат.

Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что решение о снижении первоначального взноса по программе «Дальневосточная ипотека» с 20 до 15% уже получило одобрение и в ближайшее время будет подписано правительством России.

-То есть первоначальный взнос по программе дальневосточной ипотека, как для приобретения жилья на первичном рынке, так и для приобретения, постройки собственного дома, либо приобретение собственного жилья на земле - он будет снижен с 20 до 15 процентов. Вроде бы немного, но в деньгах это достаточно серьезная сумма, - добавил он.

Дальневосточная ипотека выдаётся всего под 2%. Льготную ипотеку могут взять все желающие семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет. В Улан-Удэ ипотека под 2% распространяется только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья.

Дальний Восток ипотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
Общество, 24.07.2020
Эпидемиологическая ситуация в республике по-прежнему признана нестабильной
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Общество, 24.07.2020
Мужчина находился без маски возле сельского магазина
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Общество, 24.07.2020
Первоначальный взнос по программе обещают снизить
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
Общество, 24.07.2020
Школьник спас четверых детей из горящего дома
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
Общество, 24.07.2020
Очередная всероссийская перепись пройдёт в 2021-м
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
Общество, 24.07.2020
В исправительной колонии №7 для женщин состоялся праздник «Сурхарбан-2020».
В Бурятии более 600 военных преодолеют водные преграды на боевых машинах
В Бурятии более 600 военных преодолеют водные преграды на боевых машинах
Общество, 24.07.2020
Преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений
Стихотворения Пушкина зазвучат на бурятском языке
Стихотворения Пушкина зазвучат на бурятском языке
Общество, 24.07.2020
В начале августа Бурятский театр драмы запускает новый проект
В Бурятии осуждённые не смогли одолеть тренера по шахматам
В Бурятии осуждённые не смогли одолеть тренера по шахматам
Общество, 24.07.2020
С осуждёнными сразился тренер высшей категории Евгений Байнов
В Бурятии фанатка лезла в окно к голому Сергею Звереву
В Бурятии фанатка лезла в окно к голому Сергею Звереву
Общество, 24.07.2020
Сергея Зверева одолели поклонники на отдыхе в Бурятии
Главный санитарный врач Бурятии: «На отдых в маске»
Главный санитарный врач Бурятии: «На отдых в маске»
Общество, 24.07.2020
Нужна ли маска на отдыхе? Какое мероприятие считается массовым? Ждать ли второй волны COVID-19 в республике? На эти и другие вопросы ответил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев
В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ
В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ
Общество, 24.07.2020
В этом году утвердят технические требования по развитию платформы
В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии
В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии
Общество, 24.07.2020
Видео сделала певица Дашима Цынгуева
В Бурятии для детей с ограниченными возможностями стартовала первая смена
В Бурятии для детей с ограниченными возможностями стартовала первая смена
Общество, 24.07.2020
При организации всех мероприятий учитывается социальная дистанция между детьми
Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Общество, 24.07.2020
Вахтовики вернулись из забайкальского рудника, где была вспышка коронавируса

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^