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Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе

Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»

На протяжении недели в учебном центре служебного собаководства Вооружённых Сил РФ имени генерал-майора Г.П. Медведева продолжалась ожесточённая борьба за право выступить на международном этапе конкурса «Верный друг». Всего в конкурсе приняли участие более 15 команд, в том числе пять женских. Кроме того, в конкурсе было задействовано около 80 служебных собак различных пород.

По итогам пяти различных упражнений в зачёте «Военные округа и Северный флот» первое место завоевала сборная Восточного военного округа. Команду ВВО готовили в течение пяти лет. В Бурятии на базе отдельного танкового соединения округа было создано всё необходимое для подготовки команды. За это время военные кинологи изучили практически все нюансы, препятствия и подводные камни конкурса.

На 300-метровой полосе препятствий, среди женщин лучше всех с заданием справился расчёт рядового Ангелины Раздобреевой. У мужчин первенствовал младший сержант Мунхо Бубеев из команды Восточного военного округа, которая по мнению многих специалистов, стала открытием конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

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