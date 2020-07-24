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В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы

В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Школьник спас четверых детей из горящего дома

В следственном управлении Следственного комитета России по Буряии наградили школьника, спасшего людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте около полудня в улусе Булум Хоринского района загорелся жилой дом, в котором находилась мать с четырьмя маленькими детьми. Женщина обнаружила пожар, когда огнём уже были охвачены веранда и крыша дома. Они не могли выбраться через основной выход.

В этот момент к горящему дому подбежал оказавшийся рядом школьник Лубсан. Он принял из окна всех четырёх детей, укутал их в свою одежду и отвёл в безопасное место. Их мать также выбралась из дома через окно. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Руководитель следственного управления Вячеслав Сухоруков в рамках ежегодной патриотической инициативы следственного комитета «Юные герои» направил в центральный аппарат представление с просьбой о награждении подростка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу школьника и наградил его благодарностью ведомства.

Сегодня в ходе мероприятий эстафеты «Добрых дел» юный герой вместе с родителями приглашён в следственное управление. В торжественной обстановке руководитель вручил ему благодарность Следственного комитета Российской Федерации, а также памятные наручные часы.

- Вячеслав Сухоруков отметил, что во время пожара Лубсан действовал не как ребёнок, а как взрослый мужчина – профессионал, который, не растерявшись, оказал помощь попавшим в беду людям быстро и правильно. Руководитель пожелал школьнику всегда оставаться таким же смелым, находчивым, настойчивым, умным и спортивным человеком и пообещал помощь, если подросток решит посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и захочет поступить в учебные заведения Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. 

Все присутствующие при награждении офицеры приветствовали юного героя громкими аплодисментами и возгласом «Ура!».

следственный комитет школьники спасение ребенка
 
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