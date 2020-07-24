В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы



В этот момент к горящему дому подбежал оказавшийся рядом школьник Лубсан. Он принял из окна всех четырёх детей, укутал их в свою одежду и отвёл в безопасное место. Их мать также выбралась из дома через окно. Медицинская помощь никому не потребовалась.



Руководитель следственного управления Вячеслав Сухоруков в рамках ежегодной патриотической инициативы следственного комитета «Юные герои» направил в центральный аппарат представление с просьбой о награждении подростка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу школьника и наградил его благодарностью ведомства.



Сегодня в ходе мероприятий эстафеты «Добрых дел» юный герой вместе с родителями приглашён в следственное управление. В торжественной обстановке руководитель вручил ему благодарность Следственного комитета Российской Федерации, а также памятные наручные часы.



- Вячеслав Сухоруков отметил, что во время пожара Лубсан действовал не как ребёнок, а как взрослый мужчина – профессионал, который, не растерявшись, оказал помощь попавшим в беду людям быстро и правильно. Руководитель пожелал школьнику всегда оставаться таким же смелым, находчивым, настойчивым, умным и спортивным человеком и пообещал помощь, если подросток решит посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и захочет поступить в учебные заведения Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.



Все присутствующие при награждении офицеры приветствовали юного героя громкими аплодисментами и возгласом «Ура!».





