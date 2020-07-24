В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года

Очередная всероссийская перепись пройдёт в 2021-м
С 1 по 30 апреля 2021 года по девизом «Создаём будущее!» состоится всероссийская перепись населения. Она покажет актуальную информацию о численности и структуре населения. В преддверие этого события в Бурятстате рассказали об итогам всесоюзной переписи 1979 года.
Всесоюзная перепись населения 1979 года была проведена по состоянию на 17 января и продолжалась 8 дней – по 24 января включительно.
В 1979 году, также как и в 1970, совместно провели сплошную перепись и выборочную. Программа сплошной переписи содержала 11 вопросов, ответы на которые были получены от всего населения, а переписной лист выборочной переписи состоял из 5 вопросов и заполнялся в результате опроса только 25% населения.
По сравнению с переписью 1970 года, в переписную анкету включен новый вопрос о числе рожденных детей, снят вопрос о характере и времени работы (для работавших неполный год перед переписью населения), снят вопрос о причине перемены места жительства и месте предыдущего постоянного места жительства. Имелся и ряд программно-методологических изменений в редакции некоторых вопросов. В частности, была изменена редакция вопроса о возрасте (введена дата рождения наряду с традиционным числом исполнившихся лет), брачное состояние теперь фиксировалось развернуто в виде четырех категорий: состоящие в браке, никогда не состоявшие в браке, вдовые и разведенные (либо разошедшиеся). Это изменение открыло новые возможности для изучения и прогнозирования брачности.
Впервые в практике советской статистики записи, сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств и записывались на магнитную ленту.
По итогам переписи 1979 года численность населения РСФСР составила 137,6 млн. человек. Доля городского населения- 69%. В Бурятской АССР насчитывалось 899,4 тыс. человек, из них 510,7 тыс. человек городского населения; 388,7 тыс. человек - сельского. Число мужского населения составляло 435,7 тыс. человек, а женского - 463,7 тыс. человек.
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
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