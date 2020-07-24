Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Пара юбиляров была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность»



15 июля 70 лет совместной жизни отметила семейная пара Ма-Ван-Дэ, живущая в посёлке Рудник Кадала Черновского района Читы. 87-летнюю Прасковью Николаевну и 91-летнего Михаила Ивановича приехали поздравить со знаменательной датой заместитель главы администрации Черновского района Анна Золотуева и большая дружная семья. Супруги встретили гостей не только с радостью, но и с большой кастрюлей горячего борща.



Михаил Иванович Ма-Ван-Дэ родился на прииске Любовь Кыринского района в многодетной семье. Закончив два класса начальной школы, работал в совхозе. Когда ему пришла пора идти в ряды Советской Армии, молодёжь с их деревни увезли на работу в шахту Арбагар. На этой шахте Михаил добывал «чёрное золото» все военные годы. Позднее, в 1948 году, он перешёл в шахту Восточная Черновских копей, там Михаил работал на самых тяжёлых, опасных должностях: подземным навалоотбойщиком и подземным проходчиком.



Прасковья Николаевна – уроженка села Танга Улётовского района Читинской области. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было девять лет, продолжать учебу в школе не было возможности. Своей семье Прасковья помогала, работая телятницей, ухаживая за скотом, пропалывая хлеба. В 1950 году произошло знакомство с мужем: в возрасте 18 лет Прасковья приехала в Читу в гости к своему брату, работавшему на шахте Восточная и жившему в одной комнате общежития с Михаилом.



Свадьбу сыграли 15 июля 1950 года, без подготовки и лишних церемоний. Супруги вспоминают, что свидетелями у них были молодые супруги, которые в этом же поселковом ЗАГСе регистрировались в тот же день. Прасковья и Михаил, в свою очередь, стали свидетелями у этой пары.



В 1952 году в семье Ма-Ван-Дэ родился первенец Сергей, через год – второй сын Володя. С детства родители воспитывали детей в большой любви, приучали к труду, честности и уважению к старшим. Супруги успевали всё: и управляться с ребятами, и вести хозяйство, и трудиться на благо Родины.



Более тридцати лет отработали супруги в Черновском районе Читы. Михаил Иванович – до 1962 года на самых сложных участках в шахте Восточная, а потом, когда по состоянию здоровья трудиться под землей уже не мог, работал до ухода на пенсию водителем. А Прасковья Николаевна была одним из самых заслуженных работников Читинского авиапредприятия: экспедитором в аэропорту она трудилась до ухода на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд супруги Ма-Ван-Дэ награждены большим количеством благодарственных писем, грамот, имеют удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Великой Победы супруги были награждены юбилейными медалями на торжественном мероприятии. Также в этом году кандидатуры Михаила Ивановича и Прасковьи Николаевны были выдвинуты на награждение общественной наградой – медалью «За любовь и верность».



Сыновья Ма-Ван-Дэ отслужили в армии, получили достойное образование, имеют крепкие и дружные семьи. Михаил Иванович и Прасковья Николаевна – любящие и любимые дедушка и бабушка, у них четыре внука, семь правнуков и один праправнук. В родительском доме все очень любят собираться большой и дружной компанией. Об этом сообщает организационный отдел администрации Черновского района.

