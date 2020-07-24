 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни

Супруги из Читы отметили 70-летие совместной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Пара юбиляров была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность»

15 июля 70 лет совместной жизни отметила семейная пара Ма-Ван-Дэ, живущая в посёлке Рудник Кадала Черновского района Читы. 87-летнюю Прасковью Николаевну и 91-летнего Михаила Ивановича приехали поздравить со знаменательной датой заместитель главы администрации Черновского района Анна Золотуева и большая дружная семья. Супруги встретили гостей не только с радостью, но и с большой кастрюлей горячего борща.

Михаил Иванович Ма-Ван-Дэ родился на прииске Любовь Кыринского района в многодетной семье. Закончив два класса начальной школы, работал в совхозе. Когда ему пришла пора идти в ряды Советской Армии, молодёжь с их деревни увезли на работу в шахту Арбагар. На этой шахте Михаил добывал «чёрное золото» все военные годы. Позднее, в 1948 году, он перешёл в шахту Восточная Черновских копей, там Михаил работал на самых тяжёлых, опасных должностях: подземным навалоотбойщиком и подземным проходчиком.

Прасковья Николаевна – уроженка села Танга Улётовского района Читинской области. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было девять лет, продолжать учебу в школе не было возможности. Своей семье Прасковья помогала, работая телятницей, ухаживая за скотом, пропалывая хлеба. В 1950 году произошло знакомство с мужем: в возрасте 18 лет Прасковья приехала в Читу в гости к своему брату, работавшему на шахте Восточная и жившему в одной комнате общежития с Михаилом.

Свадьбу сыграли 15 июля 1950 года, без подготовки и лишних церемоний. Супруги вспоминают, что свидетелями у них были молодые супруги, которые в этом же поселковом ЗАГСе регистрировались в тот же день. Прасковья и Михаил, в свою очередь, стали свидетелями у этой пары.

В 1952 году в семье Ма-Ван-Дэ родился первенец Сергей, через год – второй сын Володя. С детства родители воспитывали детей в большой любви, приучали к труду, честности и уважению к старшим. Супруги успевали всё: и управляться с ребятами, и вести хозяйство, и трудиться на благо Родины.

Более тридцати лет отработали супруги в Черновском районе Читы. Михаил Иванович – до 1962 года на самых сложных участках в шахте Восточная, а потом, когда по состоянию здоровья трудиться под землей уже не мог, работал до ухода на пенсию водителем. А Прасковья Николаевна была одним из самых заслуженных работников Читинского авиапредприятия: экспедитором в аэропорту она трудилась до ухода на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд супруги Ма-Ван-Дэ награждены большим количеством благодарственных писем, грамот, имеют удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Великой Победы супруги были награждены юбилейными медалями на торжественном мероприятии. Также в этом году кандидатуры Михаила Ивановича и Прасковьи Николаевны были выдвинуты на награждение общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

Сыновья Ма-Ван-Дэ отслужили в армии, получили достойное образование, имеют крепкие и дружные семьи. Михаил Иванович и Прасковья Николаевна – любящие и любимые дедушка и бабушка, у них четыре внука, семь правнуков и один праправнук. В родительском доме все очень любят собираться большой и дружной компанией. Об этом сообщает организационный отдел администрации Черновского района.
Чита семьи юбилей свадьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет
Общество, 24.07.2020
Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00
В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских
В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских
Общество, 24.07.2020
В нём примут участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ
В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ
В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ
Общество, 24.07.2020
На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ
В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
Общество, 24.07.2020
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Общество, 24.07.2020
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Общество, 24.07.2020
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество, 24.07.2020
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
Общество, 24.07.2020
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
Общество, 24.07.2020
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
Общество, 24.07.2020
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Общество, 24.07.2020
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
Общество, 24.07.2020
Согласно сценарию, в зоне затопления оказалась Советского и Октябрьского районов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
Общество, 24.07.2020
Неудобства связаны с ремонтом дороги
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
Общество, 24.07.2020
Практическая часть экзамена прошла в районе речного порта

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^