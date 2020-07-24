В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»

В исправительной колонии №7 для женщин состоялся праздник «Сурхарбан-2020».



- Несмотря на то, что основными видами состязаний традиционно считаются скачки на лошадях, стрельба из лука и национальная борьба, праздник удался. Осуждённые участвовали в скачках на импровизированных лошадях, а стрельбу из лука заменили дротиками. Между состязаниями команды показывали подготовленные номера с песнями, шутками и танцами, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По традиции закончился праздник традиционным бурятским ёхором.

