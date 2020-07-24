 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»

В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В исправительной колонии №7 для женщин состоялся праздник «Сурхарбан-2020».

- Несмотря на то, что основными видами состязаний традиционно считаются скачки на лошадях, стрельба из лука и национальная борьба, праздник удался. Осуждённые участвовали в скачках на импровизированных лошадях, а стрельбу из лука заменили дротиками. Между состязаниями команды показывали подготовленные номера с песнями, шутками и танцами, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

По традиции закончился праздник традиционным бурятским ёхором.
осужденные Сурхарбан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
Общество, 24.07.2020
Очередная всероссийская перепись пройдёт в 2021-м
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
Общество, 24.07.2020
В исправительной колонии №7 для женщин состоялся праздник «Сурхарбан-2020».
В Бурятии более 600 военных преодолеют водные преграды на боевых машинах
В Бурятии более 600 военных преодолеют водные преграды на боевых машинах
Общество, 24.07.2020
Преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений
Стихотворения Пушкина зазвучат на бурятском языке
Стихотворения Пушкина зазвучат на бурятском языке
Общество, 24.07.2020
В начале августа Бурятский театр драмы запускает новый проект
В Бурятии осуждённые не смогли одолеть тренера по шахматам
В Бурятии осуждённые не смогли одолеть тренера по шахматам
Общество, 24.07.2020
С осуждёнными сразился тренер высшей категории Евгений Байнов
В Бурятии фанатка лезла в окно к голому Сергею Звереву
В Бурятии фанатка лезла в окно к голому Сергею Звереву
Общество, 24.07.2020
Сергея Зверева одолели поклонники на отдыхе в Бурятии
Главный санитарный врач Бурятии: «На отдых в маске»
Главный санитарный врач Бурятии: «На отдых в маске»
Общество, 24.07.2020
Нужна ли маска на отдыхе? Какое мероприятие считается массовым? Ждать ли второй волны COVID-19 в республике? На эти и другие вопросы ответил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев
В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ
В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ
Общество, 24.07.2020
В этом году утвердят технические требования по развитию платформы
В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии
В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии
Общество, 24.07.2020
Видео сделала певица Дашима Цынгуева
В Бурятии для детей с ограниченными возможностями стартовала первая смена
В Бурятии для детей с ограниченными возможностями стартовала первая смена
Общество, 24.07.2020
При организации всех мероприятий учитывается социальная дистанция между детьми
Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Общество, 24.07.2020
Вахтовики вернулись из забайкальского рудника, где была вспышка коронавируса
В Бурятии встретили медведя соломенного цвета
В Бурятии встретили медведя соломенного цвета
Общество, 24.07.2020
Также учёные увидели, как медведь нападает на северных оленей на Байкале
В Бурятии агроному не засчитали 27 лет стажа
В Бурятии агроному не засчитали 27 лет стажа
Общество, 24.07.2020
В ситуации разбиралась прокуратура

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^