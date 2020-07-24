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В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских

В Забайкалье состоится онлайн-фестиваль культуры семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нём примут участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ

В Забайкальском крае традиционный фестиваль культуры старообрядцев «Семейская круговая» пройдёт с 20 августа по 15 сентября в новом онлайн-формате на отдельном интернет-ресурсе – официальном сайте мероприятия.

Традиционно в рамках проекта состоится конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие». Участниками станут детские, взрослые сценические и фольклорные коллективы. Организаторам поступило уже более 15 заявок из разных регионов России и стран СНГ.

Республику Беларусь представит детский образцовый ансамбль «Русская песня» (город Могилёв), от Республики Татарстан будет выступать народный ансамбль гармонистов «Баламишкин» и вокальный коллектив татарской песни «Ляйсан» (Кукморский район). Также в конкурсе будет участвовать народная группа «Оберег» из Алтайского края села Усть-Кокса. Забайкальский край представят творческие коллективы из города Петровска-Забайкальского – вокальная группа «Веретёнце» (село Малета), а также фольклорные группы Улётовского района: «Дешуланские узоры», «Сударушка», «Багулушки», «Россиянка». Хилокский район представят народный ансамбль «Славянка» (село Линево Озеро) и фольклорная группа «Берегиня» (село Энгорок). Из Читинского района на конкурс подали заявки вокальный ансамбль «Полюшко» (село Засопка), фольклорная группа села Елизаветино, ансамбль «Селяночка» из села Верх-Чита и другие.

Приём заявок на участие в фестивале «Семейская круговая» продолжается до 1 августа на электронную почту: ozntd-chita@yandex.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Забайкальский край семейские старообрядцы фестиваль конкурс культура
 
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