 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество,  Фото:pixabay.com
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей

Иркутская область впервые одержала победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». В 2021 году регион получит субсидию из федерального бюджета в размере 7,7 млн рублей на реализацию проектов, отобранных конкурсной комиссией. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра по молодёжной политике области Егор Луковников.

- Конкурс «Регион добрых дел» проводится в России с 2018 года. Областной этап состоялся этой весной, были отобраны 10 проектов. Затем инициативы и комплексная практика «Региональный акселератор «Добро на Байкале» были представлены на федеральном уровне. Защита прошла дистанционно в формате презентации, – сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Будут поддержаны проекты: региональный акселератор «Добро на Байкале», «Вторая школа волонтёров ИрГУПС», добровольческий лагерь «ПРОДОБРО» в Нижнеудинске, проект «Добрая Зима» в городе Зима и проект «Волонтёры хотят учиться» Иркутского регионального волонтерского центра.

- Иркутская область получила самую большую сумму поддержки по Сибирскому федеральному округу. По стране нас обогнали всего четыре региона. Это наша общая победа, она станет новым драйвером развития добровольчества в Приангарье. Все проекты будут реализованы в 2021 году, – заявил Егор Луковников.
Иркутская область конкурс волонтеры добровольчество молодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Общество, 24.07.2020
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество, 24.07.2020
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
Общество, 24.07.2020
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
Общество, 24.07.2020
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
Общество, 24.07.2020
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Общество, 24.07.2020
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
Общество, 24.07.2020
Согласно сценарию, в зоне затопления оказалась Советского и Октябрьского районов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
Общество, 24.07.2020
Неудобства связаны с ремонтом дороги
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
Общество, 24.07.2020
Практическая часть экзамена прошла в районе речного порта
В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
Общество, 24.07.2020
Эпидемиологическая ситуация в республике по-прежнему остаётся нестабильной
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Общество, 24.07.2020
Мужчина находился без маски возле сельского магазина
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Общество, 24.07.2020
Первоначальный взнос по программе обещают снизить
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
Общество, 24.07.2020
Школьник спас четверых детей из горящего дома
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
В Бурятии вспомнили об итогах переписи 1979 года
Общество, 24.07.2020
Очередная всероссийская перепись пройдёт в 2021-м
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
В Улан-Удэ осуждённые женщины состязались в «скачках»
Общество, 24.07.2020
В исправительной колонии №7 для женщин состоялся праздник «Сурхарбан-2020».

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^