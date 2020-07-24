На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
Иркутская область впервые одержала победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». В 2021 году регион получит субсидию из федерального бюджета в размере 7,7 млн рублей на реализацию проектов, отобранных конкурсной комиссией. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра по молодёжной политике области Егор Луковников.
- Конкурс «Регион добрых дел» проводится в России с 2018 года. Областной этап состоялся этой весной, были отобраны 10 проектов. Затем инициативы и комплексная практика «Региональный акселератор «Добро на Байкале» были представлены на федеральном уровне. Защита прошла дистанционно в формате презентации, – сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Будут поддержаны проекты: региональный акселератор «Добро на Байкале», «Вторая школа волонтёров ИрГУПС», добровольческий лагерь «ПРОДОБРО» в Нижнеудинске, проект «Добрая Зима» в городе Зима и проект «Волонтёры хотят учиться» Иркутского регионального волонтерского центра.
- Иркутская область получила самую большую сумму поддержки по Сибирскому федеральному округу. По стране нас обогнали всего четыре региона. Это наша общая победа, она станет новым драйвером развития добровольчества в Приангарье. Все проекты будут реализованы в 2021 году, – заявил Егор Луковников.
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество, Фото:
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