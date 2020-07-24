В Закаменском районе Бурятии на 3 дня отключат свет

Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00



В Закаменском районе Бурятии в рамках плановых работ с 27 по 29 июля будет временно прекращено электроснабжение с 8:00 до 20:00 по линии электропередачи ВЛ 6 кВ ф. И-8. Соответствующее уведомление главы района опубликовано на официальной странице администрации Закамны.



Отключены будут следующие потребители по фидеру И-8: коррекционная школа; вечерняя школа; «Горный воздух»; пекарня Сергеева; УПК; ул. Заводская; ул. Ленина (дома 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 56, 56а, 58, 60, 62); 1-й, 2-й, 3-й Профсоюзные переулки; пер. Трудовой (дом 8); ул. 7-й квартал; ул. Тимошенко; ул. Гагарина (дома 21, 23); частный сектор улицы Гагарина; ул. Кирова; ул. Клубная; ул. Баирова; ул. Нагорная; ул. Песчаная; ул. Титова (дома 9, 11, 15, 22); ул. Комсомольская, ул. Садовая; ул. Конституции; ул. Лермонтова; ул. Джидинская; ул. Фабричная.

