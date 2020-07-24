В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин

Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
Национальный музей Бурятии оказался в числе победителей программы «Особый взгляд». Данный проект призван сделать изобразительное искусство доступнее для незрячих и слабовидящих людей. Благодаря поддержке будут изготовлены тактильные копии музейных экспонатов из коллекции художественного музея имени Ц.С. Сампилова.
- В нашем музее расширяется круг услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями. Так, в музее работает индукционная петля, многие экскурсии переведены на сурдо язык. В 2020 году появятся и тактильные копии картин. Мы отбирали экспонаты для конкурса таким образом, чтобы было представлено как русское, так и бурятское изобразительное искусство. Конкурсный отбор прошли пять картин из фондов национального музея Республики Бурятия. Это работы А.Н. Сахаровской «Девушки с вёдрами», Л.Д. Доржиева «Сбивание масла», Р.С. Мэрдыгеева «Тайлаган», Ц.С. Сампилова «Арканщик» и И.С. Ксенофонтова «Ной проклинает Хама», - рассказывает Арюна Бальжурова, ученый секретарь национального музея РБ.
По словам директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Марии Красниковой, конкурс на создание тактильных копий музейных экспонатов даёт возможность российским музеям стать доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей, а также улучшить качество их восприятия культурных ценностей.
- 3D-модели картин из коллекции нашего музея будут интересны не только незрячим и слабовидящим людям. Здесь и обычный посетитель сможет почувствовать картину тактильно, просто прикрыв глаза. Так мы все вместе будем учиться взаимодействию с теми, кто не обладает способностью видеть, - говорит Дарья Гомбоева, заведующая центром изобразительных искусств имени Ц.С. Сампилова.
В течение нескольких месяцев будут изготавливаться макеты. Ожидается, что картины прибудут в музей не позднее 25 декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
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