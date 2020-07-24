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В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ

В Бурятии в системе «Безопасный город» создадут кабинет для УФСБ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В этом году утвердят технические требования по развитию платформы

Вчера, 23 июля, под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского прошло заседание межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город».

«Безопасный город» - это платформа, обеспечивающая передачу информации о ЧС и пришествиях в ежесуточном режиме между единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципальных образований республики, Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС, службой-112 и оперативным службами.

По итогам заседания межведомственной группой решено утвердить технические требования по развитию безопасного города в 2020 году.

- В 2020 году планируется доработка системы в части усовершенствования личных кабинетов сотрудников ЕДДС и ЦУКС при формировании отчётов о чрезвычайных ситуациях и строевых записок. Кроме того, будет создан личный кабинет для УФСБ и министерства строительства Бурятии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
безопасность ФСБ
 
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