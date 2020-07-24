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Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья

Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вахтовики вернулись из забайкальского рудника, где была вспышка коронавируса

Накануне, 23 июля, в Бурятию вернулись вахтовики, работавшие на руднике «Дарасунский» в Забайкальском крае. Как сообщал «Байкал-Daily», там был зарегистрирован коронавирус, после чего рабочие забили тревогу. Они рассказывали, что, несмотря на симптомы заболевания, анализы у контактных лиц не брали, сами люди были лишены полноценного доступа в интернет.

В Забайкальский край выезжала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. По её информации, «нулевым пациентом» стал как раз житель Бурятии, он приехал на рудник из отпуска и не проходил карантин, а сразу приступил к работе. После заболели ещё несколько вахтовиков из Бурятии. Остальные работники просили помочь им вернуться домой. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать в этом помощь.

Сегодня стало известно, что в Улан-Удэ из Дарасуна вернулись 26 человек. Их разместили в обсерватор на Верхней Берёзовке. Здесь они будут находиться на самоизоляции 14 дней.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3864. За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 человек.

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