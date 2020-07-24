Вахтовики вернулись из забайкальского рудника, где была вспышка коронавируса
Накануне, 23 июля, в Бурятию вернулись вахтовики, работавшие на руднике «Дарасунский» в Забайкальском крае. Как сообщал «Байкал-Daily», там был зарегистрирован коронавирус, после чего рабочие забили тревогу. Они рассказывали, что, несмотря на симптомы заболевания, анализы у контактных лиц не брали, сами люди были лишены полноценного доступа в интернет.
В Забайкальский край выезжала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. По её информации, «нулевым пациентом» стал как раз житель Бурятии, он приехал на рудник из отпуска и не проходил карантин, а сразу приступил к работе. После заболели ещё несколько вахтовиков из Бурятии. Остальные работники просили помочь им вернуться домой. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать в этом помощь.
Сегодня стало известно, что в Улан-Удэ из Дарасуна вернулись 26 человек. Их разместили в обсерватор на Верхней Берёзовке. Здесь они будут находиться на самоизоляции 14 дней.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3864. За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 человек.
Улан-удэнский обсерватор пополнили вахтовики из Забайкалья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вахтовики вернулись из забайкальского рудника, где была вспышка коронавируса
Также учёные увидели, как медведь нападает на северных оленей на Байкале
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
Шпалы он хранил у себя дома
Дорога будет закрыта на два дня
В районах республики местами дожди с грозами
Заявки на участие принимаются до 18 сентября
К соревнованиям допускаются все желающие
Пожелания по наполнению сайта принимаются до 24 июля
Им предстоит сдать нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению в горно-скалистой местности
В фондах музея появились новые предметы быта старообрядцев
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»
Профилактические работы пройдут во второй половине дня с 27 по 29 июля
Начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная