В Улан-Удэ затянули с выплатой пособия ребёнку-инвалиду

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру обратился житель Улан-Удэ и заявил о нарушении его прав на своевременное получение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом.



В апреле мужчина обратился в пенсионный орган с заявлением о назначении этой выплаты. Но заявителю не ответили в 10-дневный срок. Пенсионный орган затянул сроки направления межведомственного запроса для назначения выплаты. Справка с предыдущего места работы получена лишь в ходе прокурорской проверки в июне.



Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом принято в срок свыше двух месяцев с момента его обращения. Родитель в этот период не имел постоянного источника дохода.



Начальнику управления пенсионного фонда в Улан-Удэ – филиала ОПФР по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное лицо депремировано. Заявителю назначена и произведена ежемесячная компенсационная выплата в размере 12 тысяч рублей за два месяца, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.







