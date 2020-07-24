В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру обратился житель Улан-Удэ и заявил о нарушении его прав на своевременное получение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом.
В апреле мужчина обратился в пенсионный орган с заявлением о назначении этой выплаты. Но заявителю не ответили в 10-дневный срок. Пенсионный орган затянул сроки направления межведомственного запроса для назначения выплаты. Справка с предыдущего места работы получена лишь в ходе прокурорской проверки в июне.
Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом принято в срок свыше двух месяцев с момента его обращения. Родитель в этот период не имел постоянного источника дохода.
Начальнику управления пенсионного фонда в Улан-Удэ – филиала ОПФР по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответственное лицо депремировано. Заявителю назначена и произведена ежемесячная компенсационная выплата в размере 12 тысяч рублей за два месяца, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ затянули с выплатой пособия ребёнку-инвалиду
Общество, Фото:
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