В Бурятии агроному не засчитали 27 лет стажа

В ситуации разбиралась прокуратура



В прокуратуру обратилась жительница Бичурского района Бурятии. Она пожаловалась на нарушение её пенсионных прав.



Пенсионным органом в сентябре 2019 года женщине отказано в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Пенсионерке не включили в страховой стаж период работы в Бичурском районном филиале федерального государственного учреждения «Государственная семенная инспекция по Бурятии» в количестве 27 лет. Отказ мотивирован тем, что учреждение не относится к сельскохозяйственной организации.



- Прокурорской проверкой установлено, что заявительница осуществляла трудовые функции по должности агронома, а указанное учреждение относится к категории сельскохозяйственных, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд было направлен иск о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, на пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчёт выплаты к пенсии с 1 января 2019 года.

