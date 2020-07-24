В ситуации разбиралась прокуратура
В прокуратуру обратилась жительница Бичурского района Бурятии. Она пожаловалась на нарушение её пенсионных прав.
Пенсионным органом в сентябре 2019 года женщине отказано в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Пенсионерке не включили в страховой стаж период работы в Бичурском районном филиале федерального государственного учреждения «Государственная семенная инспекция по Бурятии» в количестве 27 лет. Отказ мотивирован тем, что учреждение не относится к сельскохозяйственной организации.
- Прокурорской проверкой установлено, что заявительница осуществляла трудовые функции по должности агронома, а указанное учреждение относится к категории сельскохозяйственных, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд было направлен иск о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, на пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчёт выплаты к пенсии с 1 января 2019 года.
В Бурятии агроному не засчитали 27 лет стажа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
В ситуации разбиралась прокуратура
Шпалы он хранил у себя дома
Дорога будет закрыта на два дня
В районах республики местами дожди с грозами
Заявки на участие принимаются до 18 сентября
К соревнованиям допускаются все желающие
Пожелания по наполнению сайта принимаются до 24 июля
Им предстоит сдать нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению в горно-скалистой местности
В фондах музея появились новые предметы быта старообрядцев
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»
Профилактические работы пройдут во второй половине дня с 27 по 29 июля
Начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная
Медицинские специалисты были отмечены почётными грамотами и памятными медалями
Натюрморты, портреты и пейзажи художника Владимира Кодина выставлены в музейно-выставочном центре края