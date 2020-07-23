«Всё, что светится и сверкает - это наша работа», говорят специалисты
Год назад мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил настроить освещение в городе, так как по его мнению, не хватало света. Он заявил, что ночной Улан-Удэ должен «произвести впечатление», сообщили в комитете городского хозяйства. В 2019 году специалисты МБУ «Горсвет» установили на 203 улицах новое освещение, проложили 55 км сетей и смонтировали более 1500 светоточек, в том числе в отдалённых микрорайонах города. Также были освещены 65 пешеходных переходов.
Во время подготовки к чемпионату мира по боксу среди женщин новая архитектурно-художественная подсветка была установлена на 17 объектах. Это жилые дома по пр. Победы, по ул. Смолина, 54, по ул. Революции 1905 года, 16, это здание Городского Дома детско-юношеского творчества и два путепровода на пересечении пр. 50-лет Октября-ул. Ербанова и ул. Коммунистической - пр. Победы. Комитет городского хозяйства проводит работу и с коммерческими организациями по установке ими подсветки на своих зданиях.
- В общем, всё, что светится и сверкает - это наша работа. Ну а праздник - это всегда приятно, вдвойне приятно, когда ты знаешь, что все делается для настроения людей, - рассказывают сотрудники МБУ «Горсвет».
Ночной Улан-Удэ сделали «производящим впечатление»
Общество, Фото:
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