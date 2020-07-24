В районах республики местами дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по северным районам ливни, утром по юго-западу местами туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с.
Температура ночью +12+17, по юго-западу и северу местами +5+10, днём +25+30, местами до 20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +13+17, днём +28+30 градусов.
В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 24.07.2020
В районах республики местами дожди с грозами
Заявки на участие принимаются до 18 сентября
К соревнованиям допускаются все желающие
Пожелания по наполнению сайта принимаются до 24 июля
Им предстоит сдать нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению в горно-скалистой местности
В фондах музея появились новые предметы быта старообрядцев
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»
Профилактические работы пройдут во второй половине дня с 27 по 29 июля
Начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная
Медицинские специалисты были отмечены почётными грамотами и памятными медалями
Натюрморты, портреты и пейзажи художника Владимира Кодина выставлены в музейно-выставочном центре края
Победителям были вручены сертификаты
Школьники исследовали колонии большого баклана на Братских островах
«Всё, что светится и сверкает - это наша работа», говорят специалисты
Жители Бурятии хвастаются снимками кометы Neowise