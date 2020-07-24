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В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов

В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В районах республики местами дожди с грозами

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по северным районам ливни, утром по юго-западу местами туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с.

Температура ночью +12+17, по юго-западу и северу местами +5+10, днём +25+30, местами до 20 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +13+17, днём +28+30 градусов.
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