Жители Бурятии хвастаются снимками кометы Neowise
Жители Бурятии делятся снимками замеченной им кометы Neowise, которая считается самой яркой за последние семь лет и проходит на минимальном расстоянии от Земли. Фотографии опубликовали подписчики паблика «Аноним 03».
- Для тех, кто спит или лень ночью посмотреть в небо. Комета, - подписал один из снимков автор.
Другой подписчик выложил фото, пояснив, что комету он заметил на Гусином озере. Другой пользователь поделился, что наблюдал явление на берегу Байкала, в Максимихе.
«Да, было видно», «В ночь с 16 на 17 июля наблюдал подобное явление», «Лечу к тебе словно кометаааа», комментируют пользователи.
ТАСС отмеча, что эта неделя — последняя, когда комету C/2020 F3 (Neowise) можно наблюдать при хороших условиях. Из-за удалённости от Солнца комета светит слабее, чем раньше. Зато именно сейчас её видно на большей части России.
«Комсомольская правда» уточняет, что у Neowise – тройной хвост.
Комета была обнаружена совсем недавно – 27 марта 2020 года - в начале пандемии коронавируса. Её «увидел» космический телескоп NEOWISE (NASA's Neowise infrared space telescope). Его именем её и назвали.
Издание iGuides.ru сообщает, что уникальность этой кометы заключается в том, что она не вернётся в небо в течение следующих 6800 лет. Космический булыжник довольно крупных размеров. Комета Neowise имеет около 5 километров в диаметре, это несколько больше среднего размера для комет Солнечной системы.
Жители Бурятии невооружённым глазом видели комету
Общество, Фото:
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